Эксперт рассказал о преимуществах банковских вкладов

Он отметил, что на 1 ноября 2024 года общий объем денежных средств физических лиц, хранящихся в банках, достиг колоссальной суммы — 52,63 трлн рублей. По его словам, популярность вкладов обусловлена ростом ключевой ставки и увеличением вслед за ней ставок по депозитам. Так, средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков по итогам первой декады декабря достигла 22,08% годовых, обновив исторический рекорд, по данным Центробанка РФ. При этом крупнейшие банки с начала декабря активно поднимали ставки по депозитам. По словам эксперта, предлагаемые кредитными организациями условия привлекательны для вкладчиков, а также для инвесторов, которые, в свою очередь, стараются избежать или минимизировать потери из-за торговли на рынке акций, где сохраняется повышенная волатильность. Вклад предоставляет возможность заработать, при этом несет в себе минимальные риски (вклады застрахованы государством на 1,4 млн рублей).