Эксперт рассказал о преимуществах банковских вкладов

«Пока деньги [вкладчиков] находятся у банка, он может распоряжаться ими в своих целях. Например, выдавать клиентам кредиты, торговать на фондовых рынках и валютных биржах, что принесет банку коммерческий доход. За эту возможность использовать вложенные средства банки готовы платить, поэтому по окончании срока действия депозита вкладчик получит свои деньги с процентами», — отметил эксперт.
По его словам, для вкладчиков банковский депозит — это возможность обезопасить свои сбережения, сохранить их и даже увеличить, а для кредитных организаций — способ получить свободные средства, которые будут работать и приносить доход.
Вклады различаются по нескольким параметрам. По сроку. Вклад открывается на оговоренный срок или на неопределенное время. В первом случае — это срочный вклад, во втором — до востребования или бессрочный. Наиболее доходными являются срочные вклады с длительным сроком размещения — за них банки предлагают наиболее высокую процентную ставку, объяснил Шатов.
К тому же депозиты бывают разные по процентной ставке.
«Ставка — это плата банка за пользование деньгами клиента. Она может быть фиксированной или плавающей, то есть постоянной на протяжении всего срока действия или изменяющейся в зависимости от указанных в договоре параметров. Вклады до востребования могут иметь комбинированную ставку. Эффективную ставку банк начисляет на остаток первого дня месяца при условии, что деньги не снимались. А если операции были — процент считается по ставке до востребования», — уточнил эксперт.
Кроме того, открыть депозит можно в рублях, в одной иностранной валюте или сразу в нескольких, однако последнюю опцию предоставляют не все кредитные организации. Валютные вклады обычно имеют меньшую доходность, чем рублевые, поскольку из-за колебаний курсов они несут больше рисков для банка.
Также бывает разная возможность пополнения или снятия. Некоторые виды вкладов можно пополнять в течение срока их действия, другие пополнять нельзя, то же касается и снятия. Банк также может установить минимальную сумму для пополнения или ввести лимиты по снятию средств, уточнил эксперт.
«Перечисленные параметры могут по-разному комбинироваться в предложениях разных банков. Итоговый выбор типа вклада зависит от целей вкладчика: хочет ли он заработать на депозите или просто сохранить деньги, готов ли он доверить банку деньги на длительный срок или ему важна возможность снять их в случае необходимости», — уточнил Шатов.
Он отметил, что на 1 ноября 2024 года общий объем денежных средств физических лиц, хранящихся в банках, достиг колоссальной суммы — 52,63 трлн рублей. По его словам, популярность вкладов обусловлена ростом ключевой ставки и увеличением вслед за ней ставок по депозитам. Так, средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков по итогам первой декады декабря достигла 22,08% годовых, обновив исторический рекорд, по данным Центробанка РФ. При этом крупнейшие банки с начала декабря активно поднимали ставки по депозитам. По словам эксперта, предлагаемые кредитными организациями условия привлекательны для вкладчиков, а также для инвесторов, которые, в свою очередь, стараются избежать или минимизировать потери из-за торговли на рынке акций, где сохраняется повышенная волатильность. Вклад предоставляет возможность заработать, при этом несет в себе минимальные риски (вклады застрахованы государством на 1,4 млн рублей).
«Однако последнее заседание ЦБ, на котором регулятор оставил ставку без изменения, может стать поводом для того, чтобы банки начали снижать ставки в будущем. Первым шаг сделал ТКС. В ближайшее время можем увидеть снижения депозитных ставок и от других банков. Но в целом динамика будет определяться в январе сигналами от Центрального банка», — заключил Шатов.
Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.
Ранее, 25 октября, руководитель центра брокерских операций МТС Банка Юлия Горохова рассказала, что инвестировать можно начать со 100 рублей. Однако не стоит сразу вкладывать большие суммы. Оптимальным отношением к деньгам является формирование портфеля, который ребалансируется в зависимости от ситуации на рынке и нужд человека, уточнила она.