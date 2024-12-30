Депутат ГД назвал средний размер пенсии по старости в 2025 году

Тогда же член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России с 1 января 2025 года повысят пенсии для работающих и неработающих граждан страны. Она отметила, что правительство сможет увеличить этот показатель до 1 февраля 2025 года, если индексация не будет соответствовать уровню инфляции.