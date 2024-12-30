Депутат ГД назвал средний размер пенсии по старости в 2025 году

«В следующем (2025. — Ред.) году средний размер страховой пенсии по старости составит 24059,12 рублей», — заявил чиновник.
Таким образом, пенсионные выплаты увеличатся на 7% по сравнению с 2024 годом. Поправки в законодательстве, которые внесут в следующем году, будут распространяться и на неработающих пенсионеров.
Более того, в феврале 2025 года пенсия будет еще и проиндексировала на уровень инфляции. Отмечается, что дополнительное индексирование пенсий затронет около 37 млн человек.
Ранее, 30 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025−2027 годы, согласно которому социальная пенсия будет проиндексирована на 14,75%. После индексации ее размер c 1 апреля 2025 года составит 15 456 рублей. Кроме того, с 1 января 2025 года на 7,3% увеличат и страховые пенсии.
До этого, 24 ноября, Путин подписал закон об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 года. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
Тогда же член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России с 1 января 2025 года повысят пенсии для работающих и неработающих граждан страны. Она отметила, что правительство сможет увеличить этот показатель до 1 февраля 2025 года, если индексация не будет соответствовать уровню инфляции.