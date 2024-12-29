Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Землевладельцев предупредили о новом риске потерять участок

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Закон об изъятии неиспользуемых по назначению земель вступит в силу с 1 марта 2025 года. Как не потерять дачу, огород и участок под ИЖС, рассказала в интервью агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Источник: © РИА Новости

Она напомнила, что неиспользуемость участка трактуется по-разному в зависимости от его статуса. Если это садовый участок, то на нем должны проводиться сельхозработы, если ИЖС — строительство или подготовка к нему.

По закону на освоение участка дается три года с момента покупки или с марта 2025 года, если он уже в собственности. «Таким образом, первые аукционы по продаже “заброшенных” участков с публичных торгов могут состояться не ранее апреля 2028 года», — поясняет адвокат.

Но даже тогда сразу отбирать землю не будут — сначала собственнику предъявят претензию надзорные органы, а уже если он не исправит недостатки, начнется судебный процесс об изъятии.