Землевладельцев предупредили о новом риске потерять участок

Она напомнила, что неиспользуемость участка трактуется по-разному в зависимости от его статуса. Если это садовый участок, то на нем должны проводиться сельхозработы, если ИЖС — строительство или подготовка к нему.
По закону на освоение участка дается три года с момента покупки или с марта 2025 года, если он уже в собственности. «Таким образом, первые аукционы по продаже “заброшенных” участков с публичных торгов могут состояться не ранее апреля 2028 года», — поясняет адвокат.
Но даже тогда сразу отбирать землю не будут — сначала собственнику предъявят претензию надзорные органы, а уже если он не исправит недостатки, начнется судебный процесс об изъятии.