В безличном присутствии: банки будут обязаны дистанционно открывать счета

— Тем более что, по данным ВЦИОМ, почти половина опрошенных россиян знают, что такое биометрия, а личный опыт сдачи биометрических данных уже имеет около 29%, — сказал «Известиям» эксперт. — Единая биометрическая система чаще и активнее будет использоваться в повседневной жизни как новая форма замены официальных документов и средство платежа. С помощью Face Id чаще можно будет заплатить без пластиковой карты или чипа, система со временем сможет заменить билеты в театр, на спортивное событие, билеты на самолет.