Профсоюзы оценили нехватку денег у семей на ипотеку по рыночным ставкам

В мониторинге ФНПР оценки по доступности ипотеки на рыночных условиях для российских семей есть поквартально начиная с 2023 года. Если в первом квартале 2023-го (при ключевой ставке на уровне 7,5% и средневзвешенной ставке рыночной ипотеки на уровне 11%) ипотечный платеж могли теоретически позволить себе семьи с двумя работающими взрослыми и двумя детьми в 30 регионах, то к третьему кварталу 2024 года (в течение которого ключевая ставка выросла с 16 до 19%, а средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке — приблизительно с 20 до почти 22%) это число сократилось до двух (ХМАО и ЯНАО). В четвертом квартале денежно-кредитные условия продолжили ужесточаться: ключевая ставка выросла до 21%, а средневзвешенная ставка по ипотеке — до 28−29% (по состоянию на 20 декабря).