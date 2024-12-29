Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию

Первой в десятке стран, больше всех поставлявших игристое вино в Россию в этом году, стала Италия с объемом в 92,2 миллиона долларов в денежном выражении. За год покупки итальянского игристого Россией выросли почти на две трети, что позволило Италии сместить на второе место Латвию, сократившую свои поставки на 7%, до 59,7 миллиона долларов.