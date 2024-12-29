Италия стала главным поставщиком игристого вина в Россию

Первой в десятке стран, больше всех поставлявших игристое вино в Россию в этом году, стала Италия с объемом в 92,2 миллиона долларов в денежном выражении. За год покупки итальянского игристого Россией выросли почти на две трети, что позволило Италии сместить на второе место Латвию, сократившую свои поставки на 7%, до 59,7 миллиона долларов.
Третье место за собой сохранила Литва, чей экспорт в Россию за год рухнул на 64%, до 15,5 миллиона долларов. В пятерку также вошли Польша с экспортом на 12,6 миллиона долларов и Испания — 4,8 миллиона.
Замкнули десятку главных стран-поставщиков новогоднего напитка в Россию Армения (3,2 миллиона долларов), Азербайджан (1,3 миллиона), Германия (1,2 миллиона), Грузия (1,1 миллиона) и Франция (1 миллион).
Из этих стран Россия больше всего за год нарастила покупки «игристого» у Германии — в 2,5 раза, Армении — 2,2 раза и Италии — 1,6 раза. Напротив, самое большое сокращение произошло в закупках из Франции (в 2,8 раза), Литвы (в 2,8 раза) и Грузии (в 1,8 раза).