Ефимов: Москва выделила еще 135 гектаров земли для инвестпроектов

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В период с сентября по ноябрь девелоперы получили от властей Москвы более 20 земельных участков в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«Осенью 2024 года с инвесторами заключили 23 договора аренды участков для реализации масштабных инвестпроектов. Им выделили более 135 гектаров земли. В результате в столице появятся учреждения образования, коммерческие, промышленные и другие объекты, общая площадь которых превысит 850 тысяч квадратных метров», — приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса.
Участки, о которых идет речь, находятся в девяти административных округах Москвы. Из них шесть участков площадью около 100 гектаров расположены в Троицком и Новомосковском административных округах. На этих территориях построят заводы, корпус научно-исследовательского и инжинирингового центра, административные, коммунальные, производственные объекты и склады.
Кроме того, инвесторы получили еще пять земельных участков площадью в 7,2 гектара на северо-западе города. Там планируется возвести предприятия легкой промышленности, участок дороги и несколько коммерческих объектов. Объекты должны быть построены и введены в эксплуатацию в течение пяти лет, пока длится срок аренды.