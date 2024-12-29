Ефимов: Москва выделила еще 135 гектаров земли для инвестпроектов

Кроме того, инвесторы получили еще пять земельных участков площадью в 7,2 гектара на северо-западе города. Там планируется возвести предприятия легкой промышленности, участок дороги и несколько коммерческих объектов. Объекты должны быть построены и введены в эксплуатацию в течение пяти лет, пока длится срок аренды.