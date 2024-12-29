Догнать и обогнать: как инвестору строить стратегию в ОФЗ в 2025 году

В результате эмиссии флоатеров по объему в обращении они почти сравнялись с «фиксами» (ОФЗ-ПД — гособлигации с постоянным доходом, то есть фиксированной ставкой по купонам. — «РБК Инвестиции») — ₽10 трлн и ₽11,6 трлн соответственно. Это увеличило и без того заметный объем процентного риска на бюджете. Ранее Минфин называл свои оценки комфортной для него доли флоатеров, обозначая среднесрочный пороговый уровень в 25%. В настоящий момент их доля приближается к 50%.