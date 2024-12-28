В зоне доступа: для чего снимут ограничения по семейной ипотеке

— Это привело к возрождению так называемых квазиипотечных схем со стороны застройщиков, по сути, взявших на себя функции кредитования. Последовавшее за этим удорожание квартир и нарушение прав заемщиков потребовали разработки со стороны ЦБ РФ обязательного для банков стандарта защиты прав и законных их интересов, — подчеркнула в беседе с «Известиями» эксперт. — Поэтому снятие лимитов для банков при оформлении кредитов по семейной ипотеке должно нивелировать отрицательные последствия субсидирования застройщиками высоких ипотечных ставок, связанного с высокими рисками, о которых они могут не знать.