В зоне доступа: для чего снимут ограничения по семейной ипотеке

Лимиты по семейной ипотеке практически сняты, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин заявил, что ограничений по этой госпрограмме быть не должно. Глава правительства России Михаил Мишустин потребовал оперативно решить этот вопрос. Как это отразится на объемах строительства и цене недвижимости — в материале «Известий».
Равный доступ
В следующем году семейная ипотека продолжит играть важную роль в инструментах продажи недвижимости и ее доля может составить более 50% от общего объема выданных ипотечных кредитов, сообщил «Известиям» эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
— Новый механизм распределения квот на выдачу семейной ипотеки, который обеспечивает равный доступ всех банков к субсидиям при наличии общего неиспользованного лимита, должен помочь избежать приостановок в выдаче кредитов по этой программе, — считает он. — Это станет условием, способным поддержать спрос на фоне факторов, снижающих продажи на рынке недвижимости, таких как высокие рыночные ставки и вступление в силу с 1 января нового ипотечного стандарта. Этот стандарт призван исключить ряд популярных схем от застройщиков, среди которых субсидируемые ставки и траншевая ипотека, что может дополнительно усложнить ситуацию на рынке.
Несмотря на то что в первые 10 месяцев 2024 года количество новых проектов в России увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в текущих условиях девелоперам придется откладывать запуск нового строительства, отметил эксперт.
— Так, уже в ноябре 2024 года застройщики вывели на рынок на 16,5% жилья меньше, чем в аналогичный период 2023 года. Тем не менее с учетом среднего цикла строительства многоквартирных объектов (2−3 года) объем строящегося жилья останется высоким в 2025 году и может начать постепенно сокращаться ближе к 2027 году, если тренд замедления запуска новых проектов продолжится, — уверен Антон Тренин.
Согласно данным индекса цен «Дом.РФ», за девять месяцев 2024 года цены на новостройки в России увеличились на 6,4%, а в реальном выражении — всего на 0,6%. В условиях охлаждения спроса, которое предполагает снижение продаж в следующем году с учетом высокой базы первого полугодия 2024 года, дальнейший рост цен на первичном рынке жилья будет ограничен.
Увеличение спроса
Снятие ограничений по программе семейной ипотеки — важный шаг, который положительно скажется как на объеме строительства, так и на стабильности цен на недвижимость, сказала «Известиям» директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Вице-премьер Марат Хуснуллин и кабмин совместно с Центробанком реализуют меру, которая не только поддержит граждан, но и даст мощный импульс строительной отрасли.
— Отмена лимитов по программе семейной ипотеки создаст дополнительный спрос на жилье, особенно на первичном рынке. Застройщики смогут более уверенно планировать новые проекты, а увеличение числа сделок стимулирует активное развитие жилых микрорайонов. Этот механизм станет одним из драйверов для достижения амбициозных целей национального проекта «Жилье и городская среда», — считает эксперт.
Повышение доступности ипотеки для семей с детьми, по его словам, позволит поддерживать баланс спроса и предложения. Приток покупателей на рынок недвижимости создаст устойчивую динамику, при этом застройщики, получив больше заказов, смогут удерживать адекватный уровень цен благодаря росту объемов строительства.
Снятие ограничений с лимитов по программе «Семейная ипотека» может положительно сказаться на объемах строительства, стимулируя застройщиков к увеличению темпов возведения жилья, согласилась эксперт кафедры экономики и финансов филиала Президентской академии в Санкт-Петербурге Екатерина Подольская.
— Что касается цен на недвижимость, то в краткосрочной перспективе возможен их рост, но в дальнейшем ситуация может стабилизироваться за счет увеличения предложения, — заметила в беседе с «Известиями» эксперт.
Стандарты прав
В Год семьи особое значение было уделено семейной ипотеке. Но так как право ее предоставления доверено не всем банкам и в определенных лимитах, то это в некоторой степени препятствовало ее развитию, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.
— Это привело к возрождению так называемых квазиипотечных схем со стороны застройщиков, по сути, взявших на себя функции кредитования. Последовавшее за этим удорожание квартир и нарушение прав заемщиков потребовали разработки со стороны ЦБ РФ обязательного для банков стандарта защиты прав и законных их интересов, — подчеркнула в беседе с «Известиями» эксперт. — Поэтому снятие лимитов для банков при оформлении кредитов по семейной ипотеке должно нивелировать отрицательные последствия субсидирования застройщиками высоких ипотечных ставок, связанного с высокими рисками, о которых они могут не знать.
Семейная ипотека, по ее словам, должна превалировать среди других видов ипотеки с государственной поддержкой, что соответствует основным национальным проектам и программам по повышению уровня рождаемости в стране. Снятие лимитов по государственному субсидированию должно привести к увеличению объемов строительства и снижению цен на рынке жилой недвижимости.
Стоимость новостроек в России снизится в начале 2025 года, сообщали ранее эксперты «Яндекс Недвижимости». При этом цена 1 кв. м в новостройках городов-миллионников за год выросла на 13,5%, до 174 тыс. рублей. При этом темпы роста снизились на 2,4 п.п. Сильнее всего медианная стоимость 1 кв. м увеличилась в Екатеринбурге — на 18,7%, до 160 тыс. рублей за 1 кв. м.
По данным аналитиков, объем предложения в среднем по 16 исследуемым городам-миллионникам за год увеличился на 5%. Сильнее всего показатель вырос в Нижнем Новгороде, Москве, Казани, Екатеринбурге и Воронеже (от +4,7 до +16,4%).
По итогам года в городах-миллионниках введут свыше 19,5 млн кв. м жилья. В лидерах — Москва (6,6 млн кв. м), Санкт-Петербург (3 млн кв. м) и Краснодар (2,2 млн кв. м).
«Известия» направили запрос в Минстрой, но на момент публикации ответ получен не был.