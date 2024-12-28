Торги в субботу, российский рынок акций, рубль: дайджест

Торги в субботу
В субботу, 28 декабря, торги на Мосбирже будут идти на фондовом, валютном и срочном рынках, рынке драгоценных металлов, рынке депозитов и рынке кредитов, на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Но на валютном рынке и рынке драгметаллов не будут доступны сделки спот с расчетами в день заключения (TOD) и сделки своп overnight.
Зарубежные площадки будут закрыты
В понедельник, 30 декабря, торги на российских и других площадках будут идти. Подробнее о расписании работы бирж в новогодние праздники можно узнать в календаре «РБК Инвестиций».
Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций в пятницу, 28 декабря, показывал смешанную динамику. Основную сессию индекс Мосбиржи (IMOEX) завершил снижением на 0,3%— на уровне 2757,45 пункта. Индекс РТС снизился на 1,62%, до 864,09 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил торги ростом на 0,7% — до отметки 2767,38 пункта.
Волатильность и торговая активность на рынке снизились, обороты торгов сильно упали, что является типичным поведением в преддверии праздников, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Среди акций, входящих в состав индекса Мосбиржи, в лидерах роста оказались привилегированные акции «Мечела» (+5,2%), обыкновенные бумаги «Мечела» (+3,96%), «Хэдхантера» (2,9%), банка «Санкт-Петербург» (+2,6%) и «Совкомфлот» (+2,6%). Снижением закончили день бумаги МКБ (-1%), Мосбиржи (-0,8%), обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-0,5%), «Юнипро» (-0,4%) и Совкомбанка (-0,3%).
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ожидает, что субботние торги на бирже пройдут спокойно, каких-либо потрясений ждать не стоит. В начале 2025 года индекс Мосбиржи может уже подняться в область 2800−2900 пунктов, прогнозирует Михаил Зельцер.
В «Альфа-Инвестициях» допускают, что в оставшиеся две сессии года активность участников на рынке акций окажется еще более низкой, чем в пятницу. Вероятно, волатильность большинства голубых фишек окажется низкой, и индекс Мосбиржи закроется недалеко от текущих значений. Достижение ближайших уровней сопротивления в районе 2800 пунктов смещается на январь, указал руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин.
Аналитики Промсвязьбанка отметили, что несмотря на невыразительные результаты последних двух дней, они ожидают роста рынка акций сразу после старта торгов в новом году.
Ослабление рубля
Рубль перешел к снижению после роста на протяжении нескольких дней подряд. По итогам торгов курс юаня на Мосбирже вырос на 0,37%, до ₽13,45. На межбанковском рынке курс доллара подскочил на 5,34%, до ₽105,3272. Курс доллара ЦБ на 28 декабря вырос на ₽1,3, до ₽100,5281.
«Локальное восстановление инвалют под занавес года вызвано как технической отработкой поддержек, так и завершением налогового периода и снижением лимитов продажи валюты ЦБ по бюджетному правилу», — указал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Он подчеркнул, что изменение методики расчета официального курса ЦБ лишь временно расширило волатильность — но это чисто технический момент, никак не влияющий на траекторию курса.
С 27 декабря ЦБ будет устанавливать официальные курсы на основании объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов рынка. Регулятор пояснил, что это позволит повысить репрезентативность курсов, учитывая рост объемов внебиржевых операций. До этого курс юаня и других валют, которые торгуются на Мосбирже, рассчитывался только по биржевым данным.
Скачок курса доллара на внебиржевом рынке аналитики проекта «Мои Инвестиции» объяснили расширением спреда на межбанковском рынке вплоть до ₽10 на фоне падения ликвидности в преддверии праздников.
Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ожидает, что курса юаня на торгах 28 декабря будет в диапазоне ₽13,9−14,4, доллара — ₽101−103, евро — ₽105−107.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽100,4, продать — по ₽99;
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить доллары можно по ₽100,9, продать — по ₽99.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽107,79, продать — по ₽107,68;
- Живаго Банк (ст. м. «Комсомольская»): купить евро можно по ₽107,8, продать — по ₽105,5.
Самые дешевые юани:
- Т-Банк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,4, продать — по ₽12,51;
- Банк «Уралсиб» (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,41, продать — по ₽13,06.
Корпоративные события
«Диасофт»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года (₽45 на акцию).
«Займер»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года (₽10,51 на акцию).
Другие важные события
ЦБ опубликует резюме обсуждения ключевой ставки на заседании 20 декабря.
Россия: первая оценка ВВП за третий квартал 2024 года, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов.
Россия: деловая активность организаций, декабрь — 19:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2757,45 (-0,33%).
Индекс РТС: 864,09 (-1,62%).
S&P 500: 5970,84 (-1,11%).
Dow Jones Industrial Average: 42 992,21 (-0,77%).
NASDAQ Composite: 19 722,03 (-1,49%).