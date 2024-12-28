Торги в субботу, российский рынок акций, рубль: дайджест

В субботу, 28 декабря, торги на Мосбирже будут идти на фондовом, валютном и срочном рынках, рынке драгоценных металлов, рынке депозитов и рынке кредитов, на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Но на валютном рынке и рынке драгметаллов не будут доступны сделки спот с расчетами в день заключения (TOD) и сделки своп overnight.