Шохин назвал приемлемый для российской промышленности показатель инфляции

«Многие промышленники говорят, что они не считают чем-то, скажем, катастрофическим, инфляцию измеряемой однозначной цифрой, ну, скажем, 8−9%, если инфляция будет действительно удерживаться и ставка будет положительной, инфляция плюс какой-то разумный процент, то это как бы промышленность не то чтобы устроит, но она к этому адаптируется», — сказал Шохин.