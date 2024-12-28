Риэлтор дала советы по проверке квартиры перед покупкой

«Существует ряд важных моментов, на которые обязательно нужно обратить внимание для проверки продавца, квартиры и корректного закрытия сделки. Так, в случае сделки по переуступке, когда продается не сама квартира, а право требования на нее у застройщика по факту сдачи дома, крайне важно обратить внимание на то, чтобы этот объект был оформлен и куплен именно по договору долевого участия (ДДУ). Кроме того, деньги должны быть зачислены только на эскроу-счет без передачи наличных или зачисления на какой-либо сторонний банковский счет», — пояснила эксперт.
По ее словам, в случае, когда деньги лежат на эскроу-счете, покупателю они будут возвращены даже в том случае, если застройщик не достроит объект. В случае со сделкой по переуступке покупателю также переуступают право к этому эскроу-счету.
«Однако помните, что если вы, например, согласились указать в договоре переуступки одну сумму, а купили за большую и нигде документально это не зафиксировано, то, скорее всего, к возврату вы получите только ту сумму, которая была именно на эскроу-счете», — отметила Дягилева.
Кроме того, нужно обязательно проверять, не находится ли продавец желаемого объекта недвижимости (в сделке по переуступке или по договору купли-продажи) в предбанкротном состоянии. Это важно, потому что, если продавец оформит банкротство в ближайшее время после продажи квартиры, то она может стать предметом споров или претензий со стороны других его кредиторов.
«Следующий пункт — проверка семейного положения продавца, а именно, состоит ли этот человек в браке на момент заключения договора переуступки, и если да, то есть ли согласие со стороны супруга на проведение сделки. Если вам переуступят объект без согласия супруга, то в дальнейшем эту сделку можно будет оспорить», — сообщила риэлтор.
По ее словам, один важный пункт — это проверка дееспособности продавца: отсутствие постановки на учет в психиатрическом, психоневрологическом или наркологическом диспансере. Это не менее важно, поскольку в случае постановки человека на учет эту сделку по переуступке впоследствии можно будет оспорить. То же самое касается и покупки жилья в новостройке у физического лица, который принял эту квартиру в собственность.
«В случае покупки квартиры у собственника также очень важно проверить, что расчет с застройщиком полностью произведен, а все акты о взаиморасчетах подписаны и какие-либо задолженности застройщику отсутствуют. Те же самые правила работают и в сделке по переуступке», — подчеркнула Дягилева.
Если же квартира покупается по переуступке, в которой была предусмотрена рассрочка платежа либо ипотечное кредитование, то нужно удостовериться, что все оплаты производились по графику платежей, сообщила эксперт.
Если это условие было нарушено, то как минимум нужно связаться с застройщиком и выяснить, какие санкции они планируют накладывать на продавца за просрочки. Особенно это касается покупки недвижимости в рассрочку: если, например, человек должен был в определенный срок выплатить сумму и ее не выплатил, то вполне вероятно, что будут начислены пени. И покупателю очень важно убедиться в том, что он не получит в будущем требования от застройщика по погашению этих платежей по рассрочке в определенный срок и оплате дополнительных пеней.
«Наконец, если квартира в новостройке уже была передана в собственность, то важно проверить еще два момента: нет ли каких-либо обременений или ареста на нее; не прописан ли в квартире кто-либо на временной или постоянной основе — для этого необходимо запросить выписку из домовой книги либо справку о том, что по адресу никто не зарегистрирован, поскольку существуют риски со стороны людей, зарегистрированных в квартире, так как регистрация предполагает право проживания», — пояснила Дягилева.
Ранее, 26 декабря, сообщалось, что среднестатистический россиянин на свой годовой заработок может приобрести около 4 кв. м на первичном рынке недвижимости. Наиболее доступными оказались новостройки для жителей Чечни, Ямало-Ненецкого автономного округа и Вологодской области. Об этом говорится в результатах исследования компании KEY CAPITAL.