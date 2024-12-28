Риэлтор дала советы по проверке квартиры перед покупкой

Если это условие было нарушено, то как минимум нужно связаться с застройщиком и выяснить, какие санкции они планируют накладывать на продавца за просрочки. Особенно это касается покупки недвижимости в рассрочку: если, например, человек должен был в определенный срок выплатить сумму и ее не выплатил, то вполне вероятно, что будут начислены пени. И покупателю очень важно убедиться в том, что он не получит в будущем требования от застройщика по погашению этих платежей по рассрочке в определенный срок и оплате дополнительных пеней.