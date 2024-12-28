Раскрыта новая уловка МФО по отъему денег у россиян

Схема предполагает выплату заемщиком значительных процентов, если он не погасит долг в льготный период. По сути это не обман, поскольку все прописано в договоре. «Проблема заключается в том, что граждане редко дочитывают его до конца, особенно если деньги необходимы срочно. Этим и пользуются микрофинансовые организации», — поясняет она.