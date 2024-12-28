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Раскрыта новая уловка МФО по отъему денег у россиян

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. После ужесточения банком России лимитов по выдаче кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой МФО стали активно использовать беспроцентные займы, рассказала в интервью агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Источник: © РИА Новости

Схема предполагает выплату заемщиком значительных процентов, если он не погасит долг в льготный период. По сути это не обман, поскольку все прописано в договоре. «Проблема заключается в том, что граждане редко дочитывают его до конца, особенно если деньги необходимы срочно. Этим и пользуются микрофинансовые организации», — поясняет она.

Займы действительно беспроцентные, но лишь в течение крайне ограниченного времени — обычно нескольких дней. Как правило, вернуть долг за это время никто не может, и огромные проценты начинают капать. А за возможность погасить долг в личном кабинете до конца беспроцентного периода берут комиссию.

Поэтому важно помнить, что никакая кредитная организация не раздает деньги бесплатно и тщательно изучать договор, прежде чем подписать его, заключила юрист.