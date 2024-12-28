Нашего полку прибыли: вложения в биткоин стали самыми выгодными в 2024-м

Выгоднее всего в начале 2024-го было вложить 100 тыс. рублей в биткоин — так сумму можно было приумножить в 2,5 раза, говорится в исследовании FinExpertiza (есть у «Известий»). На втором месте по привлекательности — золото, которое за год подрожало в полтора раза на фоне геополитических шоков. Из-за высокой ключевой депозиты также вошли в топ-3 лучших активов уходящего года, принося доходность около 20%. В следующем году стоит обратить внимание на рынок акций и облигаций — сейчас стоимость многих качественных бумаг ниже справедливой, а в 2025-м их поддержит ожидаемое снижение ставки ЦБ. Во что инвестировать в 2025-м году — в материале «Известий».