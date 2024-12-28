Нашего полку прибыли: вложения в биткоин стали самыми выгодными в 2024-м

Выгоднее всего в начале 2024-го было вложить 100 тыс. рублей в биткоин — так сумму можно было приумножить в 2,5 раза, говорится в исследовании FinExpertiza (есть у «Известий»). На втором месте по привлекательности — золото, которое за год подрожало в полтора раза на фоне геополитических шоков. Из-за высокой ключевой депозиты также вошли в топ-3 лучших активов уходящего года, принося доходность около 20%. В следующем году стоит обратить внимание на рынок акций и облигаций — сейчас стоимость многих качественных бумаг ниже справедливой, а в 2025-м их поддержит ожидаемое снижение ставки ЦБ. Во что инвестировать в 2025-м году — в материале «Известий».
Прогноз по курсу биткоина
Биткоин показал самую высокую доходность за 12 месяцев 2024 года, она превысила 141%, следует из данных исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. При пассивной стратегии инвестирования на вложенные в начале года в криптовалюту 100 тыс. рублей можно было получить доход в 141,3 тыс. рублей (то есть всего на счете могло бы оказаться 241,3 тыс.).
Криптовалюты — самый высокорискованный актив, который при этом способен принести значительные прибыли, подчеркнул аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Стоимость биткоина подскочила в полтора раза сразу после победы Дональда Трампа на выборах в США и достигла максимума в $108 тыс. Вполне возможно, это была только первая волна роста стоимости монеты, поэтому BTC — привлекательный актив для долгосрочных инвестиций.
Еще одним драйвером роста крипторынка стало одобрение первых ETF (аналога ПИФов) в биткоине, пояснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Это фонды, которые вкладываются в криптовалюту и продают доли в них на бирже. Запуск инструмента привлек внимание более консервативных инвесторов к BTC, из-за чего спрос на него стабильно рос в течение года.
Продолжение роста крипторынка во многом зависит от того, выполнит ли Трамп свои обещания по созданию резерва США в криптовалюте, добавил глава аналитики PFL Advisors Федор Наумов. Сейчас на балансе Штатов лежат BTC на $200 тыс., изъятых по судебным делам. Власти планируют оставить их, но закупок криптовалюты с рынка пока не ожидается.
При благоприятном сценарии биткоин вполне способен достигнуть уровня $160 тыс., пики стоимости могут прийтись на март-апрель и октябрь-ноябрь, уточнил Владислав Антонов. Однако стоит учитывать риск глубокой коррекции после достижения этих максимумов, как это происходило в прошлые периоды.
При благоприятном для крипты сценарии возможно достижение и пиков в $180−200 тыс. за биткоин, прогнозирует Федор Наумов. В таком случае вложения в BTC снова могут удвоиться по итогам 2025-го.
Какие активы оказались самыми прибыльными в 2024-м году
В период турбулентности рынка в 2024-м году хорошую доходность показал не только наиболее волатильный актив, но и наиболее консервативный — золото. Драгметалл по итогам года подорожал на 43% (то есть благодаря вложенным 100 тыс. на нем можно было заработать 43 тыс.). В октябре его котировки обновили исторический рекорд в $2,8 тыс. за унцию.
— Мировые цены на золото всегда растут во времена военных конфликтов, так как драгоценный металл считается защитным активом. В 2024 году продолжалась эскалация на Украине, а также вспыхнули новые горячие точки на Ближнем Востоке, — пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
В 2025-м году золото может подорожать до $3 тыс. в базовом сценарии, ожидает эксперт. При этом в случае эскалации военных конфликтов или иных форс-мажоров может сработать защитная функция этого актива, из-за чего его цена подскочит вплоть до $3,5 тыс. — в таком случае его доходность составит 28%.
Ставки по депозитам в России
Третье место по доходности по итогам 2024-го заняли банковские депозиты. В начале года их можно было открыть по ставке 14,3%. Однако прогнозируемая среднегодовая инфляция в 9,5% должна была съесть большую часть этого дохода. Впрочем, во второй половине года проценты были уже гораздо выгоднее — и если человек предпочитал открывать короткие депозиты, то средняя доходность по году могла быть и выше.
С начала 2024-го ключевая выросла с 16 до 21%, а в I квартале сохраняются перспективы ее увеличения вплоть до 25%, отметили эксперты. Значит в начале 2025-го россияне смогут положить деньги на еще более доходные вклады — сейчас ставки по ним могут достигать 24% годовых.
— По всей видимости, инфляция в РФ быстро не замедлится, поэтому снижение ключевой если и будет происходить, то скорее во второй половине года и очень постепенно. На этом фоне ставки по вкладам в худшем случае опустятся до диапазона 19−21% — это всё равно очень высокий уровень, — отметил Александр Потавин «Финам».
Помимо этого, в топ самых выгодных активов по итогам 2024-го попали валютные вклады. С начала года цена доллара выросла на 17%, до 104 рублей, а евро — на 10%, до 109 рублей. Из-за этого даже депозиты в этих валютах по ставке 1,96% и 2,78% соответственно оказались бы сопоставимы по доходности с рублевыми вложениями.
Во что вкладываться в 2025 году
Доходность по депозитам в рублях на год в 22% в принципе сложно обогнать с помощью вложений в другие активы, предупредил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Тем не менее в 2025 году инвесторы могут обратить внимание на российские акции крупнейших эмитентов — например, у «Сбера» дивидендная доходность составляет 15%, у «Лукойла» — 16%, а по привилегированным акциям «Сургутнефтегаза» — 18%. Вкупе с общим ростом цен на эти активы доходность способна достигать 20−30%.
Помимо того, в 2024-м году фондовый рынок сильно обесценился, потому что инвесторы предпочитали продавать акции и направлять деньги на вклады, отметил Владимир Чернов из Freedom Finance Global. За год индекс Мосбиржи упал почти на 11% — из-за этого много качественных активов сейчас выглядят сильно недооцененными. Вложение в акции «голубых фишек» — самых сильных эмитентов — вполне могут окупиться на волне восстановления рынка, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку.
— Если геополитическая ситуация будет двигаться в сторону потепления, мирных переговоров или снятия санкций, курс рубля и стоимость нефти останутся стабильны, а инфляция продолжит замедляться, у фондового рынка РФ есть все шансы роста до 3500 пунктов по индексу Московской биржи, то есть еще на 27%, — заключил Владимир Чернов.
Помимо того, инвесторам стоит обратить внимание на рынок корпоративных облигаций, добавили в «Финам». Уже сейчас бонды некоторых крупных компаний с высоким кредитным рейтингом могут достигать 22−26% со сроком погашения около года. Маловероятно, что эти эмитенты объявят дефолт, а ставки по ним действительно привлекательны. Помимо того, сами облигации будут дорожать по мере снижения ключевой ставки, что даст возможность выгодно продать их в будущем.