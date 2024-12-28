Каким будет курс рубля 30 декабря 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи завершал шестидневную неделю ростом, в моменте вплотную подобравшись к круглым 2800 п. При этом в течение дня состав лидеров поменялся — под вечер вверх устремились акции Транснефти. В середине декабря ФАС одобрила повышение тарифов компании на прокачку нефти на 5,8% с 2025 г. Новый приказ антимонопольной службы предполагает индексацию еще на 4,1% — суммарно на 9,9%.
А вот один из лидеров первой половины дня «Магнит» ушел на дно «турнирной таблицы», здесь, наоборот, сказалось отсутствие новостей — ВОСА по вопросу дивидендов признано несостоявшимся.
Рубль ускорил снижение к юаню, валютная пара вышла за 13,6. Внешние ориентиры в субботу отсутствовали.
Завершающая торговая сессия на российском рынке в 2024 году пройдет 30 декабря. Важных событий до Нового года не ожидается, в том числе на внешних рынках.
Если в воскресенье не случится форс-мажоров, в понедельник вероятна слабоволатильная торговля на невысоких оборотах. Прогноз по индексу Мосбиржи на 30 декабря — 2750−2800 п.
Наш прогноз по биржевому курсу юаня до 10 января — 13,2−14,2, по доллару — 99−104. Отчасти на позициях рубля к концу недели сказалось завершение налогового периода — с рынка ушла часть валютного предложения. В то же время впереди январские праздники, перед которыми многие инвесторы предпочитают увеличивать позиции в валюте, подстраховываясь тем самым от возможных внешнерыночных или геополитических рисков в первые дни года. В оставшиеся дни декабря рубль может оставаться под давлением. В начале января сойдет на нет эффект декабрьской сезонности, при которой не только растет спрос на иностранные деньги со стороны инвесторов, но и резко увеличиваются расходы потребителей, корпораций и бюджетов всех уровней. В первые январские торговые дни волатильность может быть минимальной, основные движения на рынке возобновятся по окончании длинных выходных, конечно, если предстоящие праздники обойдутся без форс-мажоров.
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