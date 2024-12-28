Каким будет курс рубля 30 декабря 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по биржевому курсу юаня до 10 января — 13,2−14,2, по доллару — 99−104. Отчасти на позициях рубля к концу недели сказалось завершение налогового периода — с рынка ушла часть валютного предложения. В то же время впереди январские праздники, перед которыми многие инвесторы предпочитают увеличивать позиции в валюте, подстраховываясь тем самым от возможных внешнерыночных или геополитических рисков в первые дни года. В оставшиеся дни декабря рубль может оставаться под давлением. В начале января сойдет на нет эффект декабрьской сезонности, при которой не только растет спрос на иностранные деньги со стороны инвесторов, но и резко увеличиваются расходы потребителей, корпораций и бюджетов всех уровней. В первые январские торговые дни волатильность может быть минимальной, основные движения на рынке возобновятся по окончании длинных выходных, конечно, если предстоящие праздники обойдутся без форс-мажоров.