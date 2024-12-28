Кабмин для борьбы с мошенниками запретил звонки гражданам с IP-телефонии

Согласно постановлению, из перечня лицензий на оказание услуг связи исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Как отметили в правительстве, эта технология «давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи».