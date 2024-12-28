Кабмин для борьбы с мошенниками запретил звонки гражданам с IP-телефонии

Согласно постановлению, из перечня лицензий на оказание услуг связи исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации. Как отметили в правительстве, эта технология «давала возможность с помощью интернета выходить на связь с человеком, использующим стационарную телефонную или мобильную сети связи».
«Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку они позволяли подменять номера. Теперь этот вид телефонного мошенничества будет серьезно ограничен, поскольку будет исключена возможность присоединения сетей передачи данных к телефонным сетям связи», — пояснили в кабмине.
«Это решение никак не скажется на обычных пользователях телефонной связи», — подчеркнули в правительстве. «Люди, которые пользуются голосовой связью в мессенджерах, используют специальные программы, обеспечивающие общение через интернет без выхода на сеть стационарной и мобильной телефонной связи», — отмечается в релизе.