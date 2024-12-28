Инвесторы заплатят повышенный налог при продаже акций Х5 после переезда

Дата приобретения депозитарных расписок не имеет значения. В кодексе прямо закреплено, что доля балансовой стоимости акций уже российской организации, принадлежащих иностранному юрлицу, в его балансовой стоимости должна быть учтена на последнюю отчетную дату, предшествующую 01.03.2022. Для X5 Retail Group N.V. это 31.12.2021 года. И если инвестор владел депозитарной распиской на дату 03.05.2024, то он должен был получить акции. Соответственно, не важно, когда расписки были куплены, главное — до 03.05.2024, тогда расчет будет аналогичный: 57,6% на российскую бумагу и 42,4% на расписку. Берем эти пропорции и подставляем свои цифры.