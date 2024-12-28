Глава РСПП назвал факторы, которые повлияют на экономику России в 2025 году

«Первый фактор — Трамп. Поскольку изменения в политике США очевидно будут, но мы, к сожалению, не знаем, в какую сторону. И желание Дональда Трампа и его команды быстро закончить конфликт на Украине, оно понятно. Но не совсем понятно, какими экономическими мерами оно будет сопровождаться, какими темпами отмены или смягчения санкций. Безусловно для нас очень важным было бы направление снятия санкций с платежно-расчетных отношений», — сказал Шохин.