«Газпром» назвал дату, когда Молдавия перестанет получать газ

«Газпром» и «Молдовагаз» подписали пятилетний контракт на поставки газа осенью 2021 года. Он предусматривал выплату Молдавией долга за поставки в прошлые годы. Весь объем долга в «Газпроме» в 2021 году оценивали в $709 млн.