Эксперт спрогнозировала рост числа желающих построить свои дома в 2025 году

«Опережающий рост цен на новостройки в последние годы и все более плотная застройка Москвы приводят к тому, что люди все чаще предпочитают квартире загородный дом. Так, по оценкам института жилищного развития “Дом.РФ”, 53% российских семей, живущих в пределах МКАД, хотели бы переехать в свой дом», — отметила Ломтева.
По ее словам, происходит активное переосмысление значения сектора индивидуального жилищного строительства. С 1 марта 2025 года деньги на строительство частного дома можно будет не переводить напрямую подрядчику, а класть на эскроу-счет. Об этом знают всего лишь 12% россиян, уточнила эксперт.
«После введения с 1 марта счетов эскроу число желающих строить свои дома увеличится в три раза. Уже сейчас с ипотекой строится каждый четвертый дом», — подчеркнула она.
При этом в компании уточнили, что из-за снижения покупательского интереса застройщики стали предлагать покупателям новые финансовые инструменты для приобретения жилья, в том числе и рассрочки, которые дают возможность приобрести жилье с тем же первоначальным взносом, что и по ипотеке.
По информации аналитиков, во втором полугодии 2024 года доля ипотечных сделок в сегменте комфорт-класса составила 49% в общем объеме заключенных сделок, в то время как в первом полугодии показатель составлял 72%, а доля рассрочек выросла на 8% (с 15 до 23%). Около 28% сделок во втором полугодии было заключено полностью за счет собственных средств покупателей, тогда как в первом — 13%. В то же время самый большой рост рассрочки как инструмента для оплаты наблюдался в премиум-сегменте недвижимости: здесь количество сделок во втором полугодии выросло более чем в 2,5 раза (с 30 до 81%), а доля ипотеки сократилась на 41% (с 48 до 7%).
Ранее, 4 декабря, сообщалось, что более половины опрошенных россиян копят на депозитах средства для покупки жилья. Об этом говорится в результатах исследования компании Regions Development. Так, 79% респондентов видят в недвижимости приоритетную цель для инвестиций. Приобретение авто заинтересовало 38% опрошенных. На ремонт квартиры планируют направить средства 29% участников опроса.