Эксперт спрогнозировала рост числа желающих построить свои дома в 2025 году

По информации аналитиков, во втором полугодии 2024 года доля ипотечных сделок в сегменте комфорт-класса составила 49% в общем объеме заключенных сделок, в то время как в первом полугодии показатель составлял 72%, а доля рассрочек выросла на 8% (с 15 до 23%). Около 28% сделок во втором полугодии было заключено полностью за счет собственных средств покупателей, тогда как в первом — 13%. В то же время самый большой рост рассрочки как инструмента для оплаты наблюдался в премиум-сегменте недвижимости: здесь количество сделок во втором полугодии выросло более чем в 2,5 раза (с 30 до 81%), а доля ипотеки сократилась на 41% (с 48 до 7%).