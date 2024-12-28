Экономист назвала средний размер социальной пенсии в России

«В среднем размер социальной пенсии в России на конец 2024 года составляет 13,476 тысячи рублей… Средний размер страховой пенсии по старости на конец года составляет 22,375 тысячи рублей», — сказала Подольская.
Она уточнила, что согласно Росстату 1 октября средний размер социальной пенсии работающих граждан составил 10,08 тысячи рублей, а неработающих — 13,77 тысячи рублей. А для получателей страховой пенсии по старости ее размер для работающих граждан составил 19,15 тысячи рублей, у неработающих граждан — 23,41 тысячи рублей.
«Страховые пенсии с 1 января 2025 года будут проиндексированы на 7,3%… Индексация социальных пенсий для 3,5 миллионов человек в 2025 году запланирована с 1 апреля в связи с ростом прожиточного минимума на 14,75%», — добавила эксперт.