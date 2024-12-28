Экономист назвала средний размер социальной пенсии в России

«Страховые пенсии с 1 января 2025 года будут проиндексированы на 7,3%… Индексация социальных пенсий для 3,5 миллионов человек в 2025 году запланирована с 1 апреля в связи с ростом прожиточного минимума на 14,75%», — добавила эксперт.