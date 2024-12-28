«Черноголовка» купила крупного производителя напитков с алоэ и базиликом

Номинальная стоимость доли владельца (это денежная сумма, которая определяет размер доли участника в рублях) составила 500 тыс. руб.
Как уточнил Shoppers представитель «Черноголовки», «Вельта-Пенза» — это крупнейший в России производитель напитков с кусочками растений и фруктов. По его словам, покупка позволит расширить ассортимент и усилить портфель.
«РБК Вино» направил запросы в «Черноголовку» и «Вельта-Пенза».
«Вельта-Пенза» занимается производством безалкогольных ароматизированных напитков. По данным СПАРК, компания основана в декабре 2011 года. Она владеет брендами «Лимонберри», Marmell, Jelly Basilly, MoonBerry, Bоdrini, Yom-Yom и другими и, как указано, на сайте компании, производит безалкогольные напитки с кусочками алоэ, кокосового желе, семенами базилика. Ассортимент предприятия состоит из более чем 30 видов напитков, их продажи осуществляются в федеральных торговых сетях. Прибыль компании в 2023 году составила 358,4 млн руб., выручка — 2,4 млрд руб.
«Черноголовка» — это крупный холдинг, выпускающий безалкогольные напитки и продукты питания в России и странах СНГ. Группа основана в 1998 году. Компания также активно развивает другие направления бизнеса: снеки, кондитерские изделия, детское питание, готовые завтраки.
По данным компании, у холдинга 14 производственных объектов в России и СНГ, продукцию экспортируют в 26 стран.
Флагманское предприятие находится в городе Черноголовка Московской области. Производством лимонадов и других безалкогольных напитков занимаются заводы в станице Северской Краснодарского края, в Новосибирске и городе Нурафшан в Узбекистане.
В 2023 году добавились заводы компании «Любятово», которая вошла в состав группы компаний «Черноголовка». На производственных площадках «Любятово» в Воронеже, Пскове и Вязьме производится печенье, готовые завтраки и соленые снеки.
В марте «Черноголовка» выкупила бизнес по производству детского питания компании Kraft Heinz в России. Покупателем выступила холдинговая компания группы АО «Аквалайф ресурс». В ее собственность перешли два комбината детского питания — в Иваново и Георгиевске (Ставропольский край).