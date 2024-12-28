«Черноголовка» купила крупного производителя напитков с алоэ и базиликом

«Вельта-Пенза» занимается производством безалкогольных ароматизированных напитков. По данным СПАРК, компания основана в декабре 2011 года. Она владеет брендами «Лимонберри», Marmell, Jelly Basilly, MoonBerry, Bоdrini, Yom-Yom и другими и, как указано, на сайте компании, производит безалкогольные напитки с кусочками алоэ, кокосового желе, семенами базилика. Ассортимент предприятия состоит из более чем 30 видов напитков, их продажи осуществляются в федеральных торговых сетях. Прибыль компании в 2023 году составила 358,4 млн руб., выручка — 2,4 млрд руб.