ЦБ сообщил о снижении качества корпоративного управления на фоне санкций

За последние два года Московская биржа сообщала о нескольких случаях, когда корпоративное управление в компании не соответствует уровню листинга ее бумаг. В частности, в августе Мосбиржа заявила, что расписки Ozon не соответствуют требованиям листинга в первом котировальном списке в части наличия независимых директоров в составе совета директоров и комитетов совета директоров. Тогда в компании сообщили, что нарушение носит формальный характер, и уровень листинга бумаг будет сохранен на прежнем уровне. Директор по связям с инвесторами Ozon Мария Бераснева в октябре сообщила, что до конца года Ozon устранит нарушение в корпоративном управлении.