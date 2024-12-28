ЦБ сообщил о снижении качества корпоративного управления на фоне санкций

Качество корпоративных практик снижается на фоне санкций и регуляторных послаблений. Об этом сообщается в «Обзоре практики корпоративного управления в российских публичных обществах по итогам 2023 года», подготовленном Банком России. Регулятор изучил отчеты эмитентов о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.
По данным ЦБ, компании, акции которых включены в котировальные списки, по-прежнему высоко оценивают свои корпоративные практики. В отчетах эмитенты указали, что придерживаются 77% рекомендаций кодекса корпоративного управления.
Однако на практике, по мнению Банка России, качество управления в публичных акционерных обществах снижается. «Во многом этому способствуют действующие регуляторные послабления и санкционное давление. Некоторые компании испытывали сложности с привлечением независимых директоров», — указал регулятор, добавив, что число компаний, у которых независимые представители занимают треть совета директоров, сократилось.
Также ЦБ отметил, что многие компании скрывали информацию об органах управления, структуре капитала, корпоративном секретаре. В обзоре говорится, что значительная часть эмитентов проводила годовые общие собрания акционеров в формате заочного голосования.
«Часто корпоративные практики не отвечают тем принципам, на которые компании ссылаются в своих отчетах. Это говорит о формальном соблюдении кодекса и вводит в заблуждение акционеров и инвесторов», — сообщил Банк России.
За последние два года Московская биржа сообщала о нескольких случаях, когда корпоративное управление в компании не соответствует уровню листинга ее бумаг. В частности, в августе Мосбиржа заявила, что расписки Ozon не соответствуют требованиям листинга в первом котировальном списке в части наличия независимых директоров в составе совета директоров и комитетов совета директоров. Тогда в компании сообщили, что нарушение носит формальный характер, и уровень листинга бумаг будет сохранен на прежнем уровне. Директор по связям с инвесторами Ozon Мария Бераснева в октябре сообщила, что до конца года Ozon устранит нарушение в корпоративном управлении.
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