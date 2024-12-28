Бизнес сможет работать и при долларе за 105 рублей, заявил глава РСПП

«В марте 2022 года, когда и ставка повысилась, и курс подскочил, я помню, многие коллеги уже тогда говорили: ну, курс 90−100, наверное, мы переживем. Сейчас тоже 100−105 рублей стоит доллар», — сказал Шохин.
Он уточнил, что «главное — предсказуемость курса, это важно и для экспортеров, и для импортеров, даже если у них расчеты в национальных валютах».
«Поэтому, я считаю, что как не является чем-то катастрофическим инфляция в 8−9% для экономики, так и курс в районе, скажем, 100−105 рублей за доллар, если не будет чрезмерной волатильности в любую сторону», — добавил глава союза.
Он считает, что «ситуация неопределенности для бизнеса может быть более неудобной, чем конкретный курс, к курсу можно приспособиться».
«Естественно, мы не требуем, чтобы Центральный банк держал курс и зафиксировал его. Задача ЦБ — минимизировать эти колебания в разумном коридоре, регуляторные меры у него для этого есть, и это не только ключевая ставка, но и надзорные инструменты, которые он использует», — заключил Шохин.