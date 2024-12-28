Бизнес сможет работать и при долларе за 105 рублей, заявил глава РСПП

«Естественно, мы не требуем, чтобы Центральный банк держал курс и зафиксировал его. Задача ЦБ — минимизировать эти колебания в разумном коридоре, регуляторные меры у него для этого есть, и это не только ключевая ставка, но и надзорные инструменты, которые он использует», — заключил Шохин.