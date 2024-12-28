Безработица в России в ноябре осталась на историческом минимуме

«В ноябре 2024 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2024 года составил 2,3% (без исключения сезонного фактора)», — говорится в докладе Росстата.
Исторический минимум в 2,3% был зафиксирован в октябре текущего года.
При этом, если в октябре общая численность безработных в стране составляла 1,753 миллиона человек, то в ноябре она увеличилась до 1,797 миллиона человек.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу ноября в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,2 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в ноябре 2024 года составила 76,6 миллиона человек.