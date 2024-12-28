Безработица в России в ноябре осталась на историческом минимуме

«В ноябре 2024 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2024 года составил 2,3% (без исключения сезонного фактора)», — говорится в докладе Росстата.