Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу долгов россиян коллекторам

Так, кредитные организации выставили на торги за три осенних месяца «плохих» долгов на 117,8 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом по сравнению с летом такие продажи и вовсе удвоились.
Интересно, что в месячном выражении пики продаж пришлись на сентябрь и ноябрь — 47,5 миллиарда и 49,2 миллиарда рублей соответственно. За последние 2 года таких объемов на торги не выставлялось ни разу.
Одновременно за сентябрь-ноябрь увеличился и средний размер кредитов, которые банки пытаются продать, — год к году показатель вырос почти на четверть и составил 237,4 тысячи рублей.
С одной стороны, поясняют аналитики, на росте продаж сказалась сезонность — обычно банки ближе к концу года расчищают токсичные активы. Однако, по мнению экспертов, на годовую динамику больше повлияло ужесточение требований Банка России к количественным ограничениям на выдачу потребкредитов.