ВТБ снизил ставки по вкладам через неделю после заседания ЦБ

При этом в кредитной организации отметили, что «нынешние ставки в любом случае выше, чем на протяжении фактически всего последнего года. ВТБ сохраняет условия по сбережениям для своих клиентов выгоднее, чем в среднем по рынку, как для новых, так и для действующих клиентов».