ВТБ снизил ставки по вкладам через неделю после заседания ЦБ

Список банков, которые отреагировали на решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% снижением ставок по вкладам, пополнился ВТБ. Ранее ставки уже уменьшили Альфа-Банк, ГПБ, МКБ и Т-Банк.
С 27 декабря ВТБ снизил ставки по продукту «ВТБ-Вклад» в рублях на короткий срок, следует из обновленных данных на сайте кредитной организации.
Так, максимальная ставка составляет теперь 23% годовых (ранее — 24%) и доступна для новых вкладчиков или текущих клиентов при условии размещения новых для банка денег на депозите по «ВТБ-Вклад» сроком на три месяца и полгода свыше ₽15 млн с выплатой процентов в конце действия депозита, ставка для депозитов размером от ₽10 тыс. до ₽15 млн — 22,5% годовых.
Также снизились ставки до 22% годовых (-2 п.п. к прежнему значению) при размещении средств на один год на тех же условиях вне зависимости от суммы вклада.
Надбавка «Новый вкладчик» предоставляется клиентам, у которых за последние полгода не было вкладов и накопительных счетов в ВТБ.
Новые деньги — это надбавка к сумме, которая за последние три месяца не была размещена на счетах или вкладах в ВТБ. Фиксируется на весь срок вклада. Деньги будут считаться новыми до конца дня — до 23:59 мск.
Для текущих клиентов, получающих зарплату или пенсию в банке, максимальная ставка составляет 22% годовых на сроке полгода при размещении средств от ₽15 млн, для сумм от ₽10 тыс. до ₽15 млн — 21,5% годовых при условии выплаты процентов в конце срока.
Перед заседанием совета директоров Банка России по ключевой ставке ВТБ объявлял об улучшении условий по вкладам на короткий срок.
В пресс-службе ВТБ объяснили решение о корректировке ставок ситуацией на рынке: «На этой неделе крупные банки понизили ставки по вкладам, отреагировав на сохранение ключевой ставки ЦБ вопреки ожиданиям ее роста».
При этом в кредитной организации отметили, что «нынешние ставки в любом случае выше, чем на протяжении фактически всего последнего года. ВТБ сохраняет условия по сбережениям для своих клиентов выгоднее, чем в среднем по рынку, как для новых, так и для действующих клиентов».
«Мы нацелены в следующем году продолжить активный рост средств физлиц. Портфель розничных пассивов ВТБ вырастет почти на треть — с ₽10,3 до ₽13,3 трлн. Одним из основных факторов роста будут высокие ставки. Время вкладчика продолжится и в следующем году», — подчеркнули в пресс-службе ВТБ.
На 27 декабря средняя ставка в 80 крупнейших банках по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс., по данным ежедневного индекса FRG100, составляет 17,63% годовых. Максимальное значение индекса за все время наблюдений с апреля 2017 года было зафиксировано
По данным на 25 декабря, согласно индексу доходности вкладов платформы «Финуслуги», который оценивает динамику ставок топ-50 банков по размеру депозитного портфеля, по вкладам от ₽100 тыс. зафиксированы следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 20,53%;
- на шесть месяцев — 21,7%;
- на год — 20,64%.
В топ-10 банков, согласно индексу «Финуслуг», на 25 декабря предлагались следующие средние ставки в зависимости от срока:
- на три месяца — 22,19%;
- на шесть месяцев — 22,93%;
- на год — 21,73%.
Согласно мониторингу «РБК Инвестиций», доходность по сберегательным продуктам после заседания Банка России по ключевой ставке 20 декабря снизили:
- Альфа-Банк снизил ставки дважды по вкладам в среднем на 3−5 п.п. Самое существенное снижение коснулось депозита «Альфа-Вклад. Пенсионный», который доступен для мужчин от 63 лет и женщин от 58 лет;
- Газпромбанк объявил о понижении ставок по вкладам на короткий срок «Новые деньги» и «В плюсе» в среднем на 1 п.п.;
- Московский кредитный банк также понизил ставки почти по всей линейке сберегательных продуктов, включая сезонный вклад «МКБ. Новогодний»;
- Т-Банк с 28 декабря принял решение о снижении ставок по непополняемому вкладу на срок от двух до 23 месяцев.
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