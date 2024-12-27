Устойчивое восстановление

На стороне рубля выступает отсутствие покупок валюты со стороны Банка России, а также потенциального предложения валюты со стороны экспортеров, которые не могут дальше наращивать кредитный портфель и финансировать оборотный капитал из-за жестких денежно кредитных условий (высоких ставок). Скорее всего, валютный курс может укрепиться до уровней ниже 100 ₽ за доллар США до конца года. Это может неблагоприятно отразиться на потенциальной дивидендной доходности привилегированных акций Сургутнефегаза, а также уменьшит прибыль этого года для инвесторов в юаневые и замещающие облигаций.