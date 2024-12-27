Устойчивое восстановление

Рынок накануне. Повышательная динамика на рынке сохраняется. Индекс МосБиржи в четверг вырос на 1,29%, индекс РТС прибавил 1,6%, а индекс RGBI, отражающий динамику ОФЗ, вырос на 0,35%. Рыночные индикаторы значительно улучшили свою динамику за последний месяц.
С начала года индекс Мосбиржи полной доходности MCFTR теряет уже только 2,47%, а индекс полной доходности гос. облигаций RGBITR показывает снижение на 2,4%. Тем не менее индексу МосБиржи и RGBI, отражающие общую динамику на рынках акций и ОФЗ, с начала года показывают снижение на 10,7% и на 12,13% соответственно. Любопытно, что котировки ОФЗ снизились в целом сильнее, чем индекс акций.
Нефтяные котировки после невыразительной динамики в последние нескольких недель перешли к снижению, котировки Brent достигли уровней 73,18 долларов за баррель. Золото в четверг подорожало на 0,77% до 2696 долларов США за унцию. Рубль после резкого снижения в конце ноября продолжает укрепляться относительно доллара и юаня.
На стороне рубля выступает отсутствие покупок валюты со стороны Банка России, а также потенциального предложения валюты со стороны экспортеров, которые не могут дальше наращивать кредитный портфель и финансировать оборотный капитал из-за жестких денежно кредитных условий (высоких ставок). Скорее всего, валютный курс может укрепиться до уровней ниже 100 ₽ за доллар США до конца года. Это может неблагоприятно отразиться на потенциальной дивидендной доходности привилегированных акций Сургутнефегаза, а также уменьшит прибыль этого года для инвесторов в юаневые и замещающие облигаций.
Тем не менее Банк России заявил, что с начала 2025 года возобновит покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркальных операций с Минфином, но увеличит ежедневные продажи юаней с 8,4 млрд руб. до 8,86 млрд руб.
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