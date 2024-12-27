США грозит банкротство, заявил Маск

Так миллиардер прокомментировал пост букмекерской платформы Kalshi в соцсети X, в котором говорилось, что США испытывают серьезную проблему с расходами и имеют растущий госдолг в размере 36 триллионов долларов. При этом платформа отметила, что у проблемы госдолга «впервые за десятилетия» может появиться решение благодаря новому департаменту по достижению госэффективности (DOGE), который вскоре возглавит Маск.
«Либо мы это исправим, либо фактически обанкротимся», — написал Маск на своей странице в соцсети X, комментируя публикацию.
Ранее Маск уже предупреждал, что Штаты очень быстро движутся к банкротству, и обещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере на 2 триллиона долларов в случае победы на выборах Дональда Трампа, который теперь стал избранным американским президентом.
По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 36 триллионов.