Совет директоров «Роснефти» продлил полномочия Сечина на пять лет

Основной акционер «Роснефти» — государство, через компанию «Роснефтегаз» ему принадлежит 40,4% акций. Также у «Роснефти» есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA — 18,46%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании «РН-Нефтькапиталинвест» и «РН-Капитал» принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.