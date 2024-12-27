Совет директоров «Роснефти» продлил полномочия Сечина на пять лет

«Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по вопросу № 4 повестки дня заседания: назначить с 01 января 2025 года Сечина Игоря Ивановича на должность главного исполнительного директора ПАО “НК “Роснефть” сроком на 5 (пять) лет”, — говорится в сообщении.
Сечин является главным исполнительным директором «Роснефти» с мая 2012 года. До этого, с 2004 по 2011 год, он возглавлял совет директоров компании.
С 2008 по 2012 год Сечин занимал должность вице-премьера РФ, где курировал вопросы топливно-энергетического комплекса.
Основной акционер «Роснефти» — государство, через компанию «Роснефтегаз» ему принадлежит 40,4% акций. Также у «Роснефти» есть иностранные акционеры: 19,75% акций принадлежат британской BP, у катарского суверенного фонда QIA — 18,46%. Одна акция принадлежит государству в лице Росимущества. Дочерним структурам компании «РН-Нефтькапиталинвест» и «РН-Капитал» принадлежит 9,6% и 0,76% соответственно.