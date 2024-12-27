Российский рынок акций, рубль и редомициляция Ozon: дайджест

По мнению главного экономиста «Т-Инвестиций» Софьи Донец, возврат ЦБ к покупкам валютам несколько снизит поддержку для рубля, но не критично. С учетом стабилизации ситуации с расчетам, в январе рубль сможет остаться на уровне около ₽100 рублей за доллар или чуть крепче, если не будет резких изменений внешних условий, считает Донец.