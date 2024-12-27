Российский рынок акций, рубль и редомициляция Ozon: дайджест

Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций продолжил рост, начавшийся на прошлой неделе, но потом настроения ухудшились. По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи (IMOEX) прибавил 1,23%, до 2766,57 пункта. Но индекс IMOEX2 к концу вечерней сессии снизился до 2747,89 пункта, что на 0,08% ниже уровня закрытия торгов 25 декабря.
Наиболее снижение показали акции VK (-3,1%), обыкновенные акции «Мечела» (-2,42%), ЮГК (-2,41%), группы «Позитив» (-2,31%) и «Совкомфлота» (-2,28%).
«Обороты торгов снизились до ₽130 млрд, но это по-прежнему намного больше средних. Инициатива однозначно на стороне фондовых быков», — прокомментировал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов среди драйверов роста фондового рынка назвал решение ЦБ сохранить ставку на прежнем уровне, которое дает надежду на завершение цикла ужесточения ДКП, а также рост цен на нефть и промышленные металлы.
«При этом инвесторы в преддверии новогодних праздников, судя по всему, решили пока абстрагироваться от прочих многочисленных рисков, связанных с ожидаемым заметным замедлением российской экономики в следующем году, вероятным дальнейшим усилением санкционного давления на РФ, грядущим повышением налоговой нагрузки на корпорации», — отметил Додонов.
Значимый уровень сопротивления для индекса Мосбиржи расположен на отметке 2800 пунктов. По мнению эксперта «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, пока шансы на пробой этого сопротивления достаточно хорошие, учитывая оптимистичный настрой рынка.
Но Игорь Додонов из «Финама» предупредил, что сразу преодолеть эту отметку индексу, скорее всего, не получится, поэтому вероятен некоторый период консолидации.
Укрепление рубля
Рубль продолжил укрепляться к основным валютам. Курс юаня по итогам торгов на Мосбирже упал на 0,64%, до ₽13,4. Мартовский фьючерс на доллар на Мосбирже подешевел на 0,47%, до ₽103 290, что соответствует курсу на уровне ₽103,29. ЦБ установил официальный курс доллара на 27 декабря на уровне ₽99,2295 (на 38,3 коп меньше значения предыдущего дня).
В пользу рубля выступает отсутствие покупок валюты со стороны Банка России, а также потенциального предложения валюты со стороны экспортеров, которые не могут дальше наращивать кредитный портфель и финансировать оборотный капитал из-за жестких денежно кредитных условий, указал директор аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян.
«Скорее всего, валютный курс может укрепиться до уровней ниже ₽100 за доллар США до конца года», — считает он.
По мнению главного экономиста «Т-Инвестиций» Софьи Донец, возврат ЦБ к покупкам валютам несколько снизит поддержку для рубля, но не критично. С учетом стабилизации ситуации с расчетам, в январе рубль сможет остаться на уровне около ₽100 рублей за доллар или чуть крепче, если не будет резких изменений внешних условий, считает Донец.
По прогнозам главного аналитика ПСБ Дениса Попова, для юаня на Мосбирже диапазон ₽13,7−14,3 может остаться актуальным в январе на фоне дальнейшей стагнации экспорта, сезонного охлаждения импорта и ожиданий позитивных геополитических новостей после инаугурации Дональда Трампа.
Редомициляция Ozon
В пятницу, 27 декабря, запланировано собрание акционеров Ozon по вопросу редомициляции с Кипра в Россию. Общее собрание акционеров рассмотрит регистрацию Ozon в специальном административном районе на острове Октябрьском Калининградской области в форме международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «Озон»). Российские власти обязали ретейлера провести редомициляцию до конца 2025 года.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что редомициляция приведет только к краткой приостановке торгов на Мосбирже и одномоментного навеса предложения акций на рынке из-за «переезда» не будет.
С января 2025 года неквалифицированные инвесторы не смогут покупать бумаги компаний, которые еще не успели перерегистрироваться в Россию. Поэтому расписки Ozon и других квазироссийских компаний будут переведены в третий уровень листинга и исключены из состава индекса Мосбиржи.
Впрочем, в пресс-службе Ozon указали, что это ограничение является временным и перестанет действовать после редомициляции компании в Россию.
«По итогам переезда расписки конвертируются в акции российского МКПАО “Озон” и снова станут доступны для покупки всем инвесторам», — сообщил представитель маркетплейса.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Трансстройбанк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽99,8, продать — по ₽99;
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽100,09, продать — по ₽100,63.
Самые дешевые евро:
- Банк «Синара» (ст. м. «Китай-Город»): купить евро можно по ₽106,18, продать — по ₽100,11;
- Т-Банк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽106,5, продать — по ₽95,65.
Самые дешевые юани:
- Банк «Уралсиб» (адреса можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,98, продать — по ₽13,64;
- Т-Банк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,36, продать — по ₽12,46.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам торгов 19 декабря.
«Озон Фармацевтика». Дивиденды на каждую акцию — ₽0,18. Дата выплаты — 22 января. Доходность — 0,5%.
Корпоративные события
«Группа Астра»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере ₽2,644669 на акцию.
«Русагро»: заседание совета директоров. В повестке вопросы об утверждении дивидендной политики, об обращении к организатору торгов с заявлением о листинге акций ПАО «Группа Русагро».
Другие важные события
Росстат опубликует ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России» за ноябрь.
США: торговый баланс, ноябрь — 16:30 мск.
США: запасы нефти по данным EIA за неделю — 19:00 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2766,57 (+1,23%).
Индекс РТС: 878,3 (+1,63%).
S&P 500: 6037,59 (-0,04%).
Dow Jones Industrial Average: 43 325,8 (+0,07%).
NASDAQ Composite: 20 020,36 (-0,05%).