Россиянам объяснили, как сегодня жить на проценты по вкладу

Если же ставка по вкладу снизится до десяти процентов, тот же уровень расходов потребует 13,6 миллиона рублей на счете (с учетом налога на вклады при ключевой 11 процентов). Кроме того, нельзя забывать и об инфляции, которая увеличивает размер необходимой на жизнь суммы. Тогда придется либо брать недостающее из тела вклада, либо увеличивать его размер.