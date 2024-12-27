Россиянам объяснили, как сегодня жить на проценты по вкладу

Он напомнил, что сама по себе возможность стать рантье зависит от двух параметров: уровня расходов домохозяйства и ставок по депозитам. Например, на обязательные и необязательные траты семье необходимо сто тысяч рублей в месяц.
«В этом случае при ставке по вкладу 20 процентов и ежемесячной выплате процентов семье понадобиться чуть более 6,7 миллиона рублей на депозите (сумма рассчитана с учетом налога на вклады при ключевой ставке 21 процент)», — привел он пример.
Если же ставка по вкладу снизится до десяти процентов, тот же уровень расходов потребует 13,6 миллиона рублей на счете (с учетом налога на вклады при ключевой 11 процентов). Кроме того, нельзя забывать и об инфляции, которая увеличивает размер необходимой на жизнь суммы. Тогда придется либо брать недостающее из тела вклада, либо увеличивать его размер.
Чтобы обеспечить стабильный приток средств на несколько лет, лучше выбрать вклад на три-пять лет с подходящими условиями, заключил Зварич.