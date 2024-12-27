Россия перенаправила экспорт сжиженного газа в Азию перед санкциями ЕС

В то же время объем железнодорожных отгрузок СУГ на внутренний рынок также подрос: в январе-ноябре он увеличился на 217,6 тыс. т или на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 6,7 млн т. Сохранение динамики ожидается и в 2025 году, что положительно скажется на популярности использования СУГ в качестве моторного топлива. «Во второй половине года цены на сжиженный газ в России держались на относительно высоком уровне, что сдерживает развитие рынка автогаза», — отмечается в обзоре со ссылкой на мнение трейдеров. При этом по мере приближения даты вступления в силу европейского эмбарго оптовые цены на СУГ в России постепенно снижались, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Так, с пика августа в более чем 37 тыс. руб. за т значение национального индекса биржи по торгам СУГ упало до 13 тыс. руб. на 26 декабря.