Россия и Китай обеспечили устойчивость взаимной торговли, заявил посол

«Благодаря своевременным шагам по переводу расчетов на национальные валюты, доля которых уже превышает 90%, а также эффективной координации с партнерами нам удалось обеспечить устойчивость взаимной торговли и хозяйственной кооперации в целом», — заявил Моргулов, комментируя давление на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая со стороны Запада.
Посол отметил, что, «по данным китайской статистики, в январе-ноябре двусторонний товарооборот увеличился на 2,1% до 222,7 миллиарда долларов, второй год подряд уверенно преодолев заданную лидерами двухсотмиллиардную планку».
«Полагаю, что по итогам года мы как минимум достигнем прошлогоднего показателя, а то и выйдем на новый рекорд», — добавил дипломат.