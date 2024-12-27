Россия и Китай обеспечили устойчивость взаимной торговли, заявил посол

«Благодаря своевременным шагам по переводу расчетов на национальные валюты, доля которых уже превышает 90%, а также эффективной координации с партнерами нам удалось обеспечить устойчивость взаимной торговли и хозяйственной кооперации в целом», — заявил Моргулов, комментируя давление на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая со стороны Запада.