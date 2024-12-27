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Россия и Китай обеспечили устойчивость взаимной торговли, заявил посол

ПЕКИН, 27 дек — РИА Новости. Благодаря своевременному переводу расчетов РФ и КНР на нацвалюты и эффективной координации удалось обеспечить устойчивость взаимной торговли, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов.

Источник: © РИА Новости

«Благодаря своевременным шагам по переводу расчетов на национальные валюты, доля которых уже превышает 90%, а также эффективной координации с партнерами нам удалось обеспечить устойчивость взаимной торговли и хозяйственной кооперации в целом», — заявил Моргулов, комментируя давление на торгово-экономическое сотрудничество России и Китая со стороны Запада.

Посол отметил, что, «по данным китайской статистики, в январе-ноябре двусторонний товарооборот увеличился на 2,1% до 222,7 миллиарда долларов, второй год подряд уверенно преодолев заданную лидерами двухсотмиллиардную планку».

«Полагаю, что по итогам года мы как минимум достигнем прошлогоднего показателя, а то и выйдем на новый рекорд», — добавил дипломат.