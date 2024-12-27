Придут за выручкой: часть из 4,5 трлн на модернизацию ЖКХ хотят найти за счет иностранных инвестиций

По данным Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) за 2023 год, из 578 тыс. км водопроводных сетей в замене нуждается почти половина, то есть 43,2%. За прошлый год удалось поменять всего 0,96% от их общей протяженности. Из позитивной динамики — число аварий на 100 км сетей регулярно снижается, за пять лет в два раза уменьшилось количество прорывов, с 10 штук в 2018 году до пяти в 2023-м. При этом из 202 тыс. км канализационных сетей нужно менять 46%, добавили в РАВВ. За 2023 год удалось заменить лишь 0,36% из них, число аварий на 100 км сетей также падает, с 12 в 2018 году до трех в 2023-м.