Придут за выручкой: часть из 4,5 трлн на модернизацию ЖКХ хотят найти за счет иностранных инвестиций

Минстрой планирует найти часть недостающих 4,5 трлн рублей на модернизацию инфраструктуры ЖКХ за счет иностранных инвестиций. В замене нуждается почти половина водопроводных и канализационных сетей в РФ. Подготовка и подписание соглашений с партнерами запланированы на конец 2025 года, говорится в плане мероприятий по повышению производительности труда в строительной отрасли. Однако эксперты сомневаются, что властям удастся привлечь такую сумму от зарубежных компаний.
Что нужно ремонтировать в ЖКХ.
Минстрой подготовил план мероприятий, который поможет повысить производительность труда в строительной отрасли. В том числе он включает в себя ряд направлений по развитию международного сотрудничества. В документе сказано, что ведомство рассчитывает на иностранные инвестиции, которые пустят на ремонт коммунальной инфраструктуры в РФ, подписание конкретных соглашений намечено на конец 2025 года. «Известия» ознакомились с планом Минстроя.
Какие страны в фокусе внимания, ведомство не уточняет, известно лишь, что чиновники готовы участвовать в межнациональных выставках и форумах участников БРИКС и ООН-Хабитат (входят Франция, Словакия, Эквадор и другие).
— Привлечение инвестиций для инфраструктурных проектов повысит производительность труда за счет внедрения передовых технологий, которые используют международные партнеры. Сейчас этот вопрос находится в стадии проработки, она продлится до конца 2025 года, — подчеркнули «Известиям» в Министерстве строительства.
Там также сказали, что модернизация коммунальной инфраструктуры — один из приоритетов. В планах к 2030 году — построить и реконструировать более 2 тыс. объектов водоснабжения и водоподготовки, а также улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн человек. В регионах ежегодно будут обновлять 2,5% инженерных сетей и коммуникаций, для чего понадобится 4,5 трлн рублей из разных источников.
По данным Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) за 2023 год, из 578 тыс. км водопроводных сетей в замене нуждается почти половина, то есть 43,2%. За прошлый год удалось поменять всего 0,96% от их общей протяженности. Из позитивной динамики — число аварий на 100 км сетей регулярно снижается, за пять лет в два раза уменьшилось количество прорывов, с 10 штук в 2018 году до пяти в 2023-м. При этом из 202 тыс. км канализационных сетей нужно менять 46%, добавили в РАВВ. За 2023 год удалось заменить лишь 0,36% из них, число аварий на 100 км сетей также падает, с 12 в 2018 году до трех в 2023-м.
— В итоге сейчас в отрасли водоснабжения и водоотведения каждый кубометр поданной в сеть питьевой воды приносит водоканалу убыток в минус 1,6 рубля, по итогам 2023 года накоплено 14,3 млрд убытка, а средняя рентабельность водоканалов за 10 лет составила минус 5%, — добавили в ассоциации. — С такой экономикой невозможно выполнить ни одну инвестпрограмму, невозможно брать займы в банке, возвращать инфраструктурные бюджетные кредиты, привлекать бизнес. Предприятия финансово парализованы, и только прямые субсидии — федеральные или региональные — помогают строить новые объекты, менять сети и так далее.
В послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 года президент Владимир Путин сообщил, что на модернизацию ЖКХ до 2030 года будет направлено более 4,5 трлн рублей, включая частные средства.
Кто может дать средства на ремонт.
Коммунальная инфраструктура сегодня — это котельные, водоканалы, канализационные станции, трубы и так далее, напомнила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Проблемы с ними возникли неслучайно, в основном систему запустили в эксплуатацию во времена СССР с ограниченным сроком службы, но ремонтные работы впоследствии не проводили, поэтому сейчас действия властей решают не причину, а следствие — идет борьба с авариями, сказала эксперт.
Названный объем финансирования более чем в 4 трлн рублей высчитали на базе цен 2022 года, «реальные потребности мы не знаем, потому что регионы не ведут технический учет по этому направлению, объем затрат приводят на основе бухгалтерских расчетов», добавила она.
— Власти ожидают, что треть национального проекта будут финансировать за счет федерального бюджета, оставшаяся часть — привлеченные средства. Сейчас местные власти лишены возможности брать во внимание кредитные средства, ключевая ставка не позволяет рассчитывать на них. Для сравнения, в бюджете на следующие три года на ремонтные работы с коммуникациями предусмотрено лишь 150 млрд рублей. Также власти активно списывают кредитные обязательства регионов для того, чтобы они имели возможность инвестировать в ремонт коммуникаций. На сегодняшний день регионам «простили» 1,2 трлн рублей, — рассказала Светлана Разворотнева.
Предложения по привлечению иностранных инвестиций несколько нереальны, считает она.
— Сегодня ЖКХ довольно непрозрачная отрасль с непредсказуемыми тарифами и постоянно меняющимися правилами игры, всё это отпугивает российских инвесторов и вряд ли привлечет иностранных, — отметила она.
Более жизнеспособным вариантом будет привлечение средств от населения, например, за счет выпуска специализированных долгосрочных облигаций, которые может выпустить в обращение «Дом.РФ», полагает Светлана Разворотнева.
Использовать иностранные инвестиции — революционная инициатива Минстроя: долгое время считалось, что система жизнеобеспечения, связанная с вопросами безопасности граждан, не предполагает участие международного капитала, акционеров, сказал «Известиям» независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук. На практике такой подход создавал риски: если что-то пойдет не так, то ответственных потом можно не найти, сейчас же позиция властей, как мы видим, меняется, добавил он.
— Для иностранных инвесторов эта отрасль в России будет интересна, ведь люди всегда будут пользоваться светом, водой, газом, от каких-то товаров потребления они могут отказаться, но от подобных ресурсов не откажешься без существенного урона для качества жизни. Поэтому отрасль вызовет интерес по всему миру, — предполагает эксперт. — В нашей стране подход по привлечению частных инвесторов реализован в форме концессий, государственно-частного взаимодействия. Но, видимо, сейчас сложилась парадоксальная ситуация: российские инвесторы, скорее всего, не оправдывают доверия. Страна проводит ревизию заключенных соглашений, а Счетная палата оценивает результаты отдельных проектов неудовлетворительно, поэтому власти проявляют интерес к иностранцам.
Закрыть вопрос с ремонтом инфраструктуры ЖКХ не удается уже долгое время, «в ближайшие 10 лет мы будем бороться догоняющими темпами с износом, причина — нет объективных данных о качестве коммунальной инфраструктуры, труб, коммунальных объектов», отметил Павел Склянчук.
В сложившейся ситуации теоретически можно рассчитывать на поддержку Китая, который специализируется на вложениях в иностранную коммунальную инфраструктуру, но этот инвестор обычно забирает в собственность модернизированные мощности, рассказал «Известиям» источник на рынке. Тогда как в России запрещено передавать инфраструктуру во владение другим странам, добавил он.