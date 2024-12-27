Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%

Квартиры в новостройках Казани существенно дороже одобренной суммы. По данным «Яндекс Недвижимости», на конец декабря 2024 года в средней однокомнатной квартире казанских новостроек 38,7 кв. м, а стоит такая 9,1 млн руб. Чтобы среднестатистическому казанцу купить такое жилье в кредит (с учетом одобренной ипотеки на 2 млн руб.), сначала предстоит накопить более 7 млн руб., или 77,4% от стоимости квартиры, и использовать их в качестве первоначального взноса.