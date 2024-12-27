Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%

Чтобы в конце декабря 2024 года жителям мегаполисов и их окрестностей купить в кредит в новостройке хотя бы однокомнатную квартиру, сначала придется накопить от 53,7% до 77,4% от стоимости жилья, подсчитала «РБК-Недвижимость». Иначе при нынешних заоблачно высоких ставках, текущем уровне зарплат и цен на первичное жилье в ипотечном кредите банки откажут.
Средняя ипотечная ставка по рыночным программам, по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), на последние числа декабря составляет 29%. При такой ее величине самая критичная среди городов-миллионников ситуация в Казани.
Средняя получаемая на руки зарплата по этому мегаполису и его окрестностям составляет 67 тыс. руб. Выдавая ипотеку, банки рассчитывают, что заемщик будет тратить на ее обслуживание не более половины своих регулярных доходов. Поэтому при нынешних ставках на 20 лет одобрят кредит лишь на 2 млн руб.
Квартиры в новостройках Казани существенно дороже одобренной суммы. По данным «Яндекс Недвижимости», на конец декабря 2024 года в средней однокомнатной квартире казанских новостроек 38,7 кв. м, а стоит такая 9,1 млн руб. Чтобы среднестатистическому казанцу купить такое жилье в кредит (с учетом одобренной ипотеки на 2 млн руб.), сначала предстоит накопить более 7 млн руб., или 77,4% от стоимости квартиры, и использовать их в качестве первоначального взноса.
Как считали
Для подсчетов использовали данные о стоимости средней однокомнатной квартиры в городах-миллионниках на конец декабря 2024 года, предоставленные аналитиками «Яндекс Недвижимости».
Средний размер начисляемых зарплат по каждому региону брали из статистики «Росстата», очистив данные от НДФЛ (банки при выдаче ипотеки ориентируются на размер регулярных доходов, получаемых на руки).
Размер ипотечного кредита на 20 лет, который банки готовы выдать при таком доходе, определяли с помощью ипотечных калькуляторов «спроси.дом.рф» и «1000bankov.ru».
На основе этих данных вычислили минимальный первоначальный взнос, при котором ипотечный кредит на нужную сумму одобрят.
Примерно такая же, как в Казани, ситуация в Нижнем Новгороде — там в качестве первого взноса понадобится иметь 77% от стоимости средней на местном первичном рынке однушки (здесь это квартира площадью 39,5 кв. м и стоимостью 7,6 млн руб.). При нынешнем среднем размере выдаваемой на руки зарплаты (57 тыс. руб.) банки одобрят кредит лишь на 1,75 млн руб.
На третьем месте Волгоград, где на первый взнос надо накопить 73,6% от стоимости однушки в новостройке (36,1 кв. м за 5,8 млн руб.). При этом средней зарплаты (50 тыс. руб.) здесь хватит лишь на кредит в 1,53 млн руб.
Москвичам и петербуржцам, если они пожелают прямо сейчас купить однушку в ипотеку, потребуется накопить примерно равную долю от стоимости первичного жилья в их регионах — 73,3−73,5%. Эти города занимают четвертую и пятую строчки в рейтинге по величине требующегося первоначального взноса.
Среди всех 16 российских городов-миллионников в Красноярске ситуация самая оптимистичная — если такой, конечно, можно назвать необходимость иметь в качестве первоначального взноса более половины от стоимости жилья (53,7%).
Какой минимальный первоначальный взнос по ипотеке сейчас заявляют банки
Несмотря на то что при текущих ипотечных ставках, а также уровне цен на жилье и регулярных доходов получить кредит более чем наполовину от стоимости даже маленькой квартиры почти нереально, банки не торопятся заявлять о повышении минимального первоначального взноса.
На конец декабря 2024 года в топ-3 крупнейших банков по объемам выдачи ипотеки:
- Самый большой минимальный взнос при покупке квартиры в новостройке в ВТБ — 30,1%;
- В банке «Дом.РФ» — 20%;
- Сбербанк сообщает, что готов рассматривать выдачу ипотеки на новостройки с первоначальным взносом в 15,1%.