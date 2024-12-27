Монетный сбор: вложения россиян в денежные фонды выросли вчетверо

Россияне с начала 2024-го вложили в фонды денежного рынка 527 млрд рублей — это вчетверо больше, чем годом ранее, следует из данных InvestFunds. Они позволяют инвесторам зарабатывать на предоставлении рублей крупным участникам рынка в долг по ставкам, близким к ключевой. То есть это аналог вклада, но снять деньги можно в любой момент без потери доходности — при этом, в отличие от банка, сумма не страхуется. ПИФы денежного рынка сохранят свою актуальность весь 2025 год из-за относительно низких рисков при высокой доходности, так как ставка ЦБ по-прежнему будет двузначной. Какие плюсы и минусы у этого инструмента и чем он отличается от классических ПИФов — в материале «Известий».
Фонды денежного рынка в 2024 году
Приток средств (и граждан, и институциональных инвесторов) в паевые инвестфонды (ПИФы) денежного рынка за 11 месяцев 2024 года составил 527 млрд, следует из данных InvestFunds (агрегатор данных финансового рынка). Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2023-го, выяснили «Известия». С января по ноябрь только физлица вложили в этот инструмент втрое больше — 410 млрд рублей, следует из данных Мосбиржи (есть у «Известий»).
Общий объем активов фондов денежного рынка с начала года до 24 декабря вырос в 5,5 раза, до 996 млрд рублей, следует из данных InvestFunds. Сейчас на них приходится больше половины средств всех ПИФов на российском рынке (54%). Увеличились и объемы торгов этим инструментом — в пять раз к прошлому году, до 2,8 трлн рублей.
Справка «Известий»
Фонды денежного рынка — это разновидность ПИФов (когда средства инвесторов складываются и направляются на покупку активов). Их особенность в том, что они, как правило, зарабатывают на предоставлении валюты (в основном рублей и юаней) крупным игрокам финансового рынка в долг. Доходность таких инвестиций взаимосвязана с ключевой ставкой и обычно соответствует ей. Считается, что риски вложений в ПИФы денежного рынка минимальны, поскольку деньги не могут «уйти в минус», но доходность от них может снизиться.
В отличие от многих других ПИФов фонды денежного рынка не инвестируют в акции или более рисковые инструменты (которые могут упасть в цене, в результате чего в минус уйдет и сам фонд). Поэтому фонды денежного рынка рассматривают как консервативный вариант.
Фонды денежного рынка набрали огромную популярность, инвестиции в них рекордные, подтвердили в «БКС Мир инвестиций». Только за сентябрь-октябрь этого года люди вложили в них 208 млрд рублей, что сопоставимо с итогами всего 2023-го.
ЦБ в декабрьском «Обзоре ключевых показателей брокеров» сообщил, что фонды денежного рынка вместе с облигациями с плавающим купоном были наиболее популярными у инвесторов в 2024-м. По сути, именно эти два инструмента и были драйверами финансового рынка в уходящем году, подчеркнул управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев.
Впрочем, если сравнивать с депозитами, вложения в фонды денежного рынка по-прежнему небольшие. К ноябрю 2024-го россияне принесли на вклады более 7 трлн рублей, а в денежные ПИФы — всего полтриллиона.
Создание фондов денежного рынка — тренд 2023 и 2024 годов, когда доходы от предоставления заемных средств существенно выросли, подчеркнул президент НАУФОР Алексей Тимофеев. За этот год, когда ключевая выросла с 16 до 21%, число денежных ПИФов выросло более чем вдвое — с восьми до 20, следует из данных InvestFunds.
Как работают ПИФы денежного рынка
Такие фонды инвестируют в инструменты денежного рынка — в основном это операции обратного РЕПО с Национальным клиринговым центром. Фонд закупает у НКЦ ценные бумаги за рубли или другую валюту, которую тот использует для своих операций, и продает их ему обратно через оговоренный срок по более высокой цене. По своей сути такие операции — это предоставление кредитов с обеспечением в виде ценных бумаг, поэтому доходность по ним растет вместе с ключевой ставкой (иными словами, вместе со стоимостью денег) — в 2024 году она достигла рекордного уровня в 21%.
Доходность обратного РЕПО с НКЦ тесно связана и обычно равна ставке RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate — это средняя ставка обеспеченного кредитования в РФ). По данным на 26 декабря, она составляла 20,4%.
Кроме того, портфели денежных фондов могут состоять из облигаций эмитентов с высоким кредитным рейтингом и короткими сроками погашения, а также иногда включают в себя банковские депозиты — доходность обоих этих инструментов также зависит от ключевой ставки. То есть ПИФы денежного рынка — это низкорисковые консервативные инструменты, которые позволяют заметно приумножить средства в условиях жесткой денежно-кредитной политики. Иногда их даже называют аналогами вкладов на бирже.
Но ПИФы денежного рынка, в отличие от вкладов, не покупаются на фиксированный срок — инвестор может продать паи фонда в любое время, когда работает биржа, без потерь накопленного дохода, подчеркнула директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.
Это дает большую гибкость в управлении активами, пояснила руководитель проектов ИК «Велес Капитал» Валентина Савенкова. По ее словам, инвесторы закупают такой инструмент, получают свою высокую доходность и в этом удобном положении ждут от рынка сигналов на приобретение акций. Когда появляется возможность выгодно взять какую-либо бумагу с потенциалом роста, это всегда можно сделать, продав часть паев, — в таком случае сохраняется баланс рисков и доходности от инвестиций.
Вот только фондовый рынок РФ падает начиная с мая, напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. За последние полгода индекс Мосбиржи, состоящий из акций крупнейших российских компаний, снизился на 13%, до уровня 2700 пунктов. Это происходит из-за роста ключевой ставки — невыгодное кредитование бьет по компаниям и их бумаги оказываются менее привлекательными. Помимо того, инвесторы выходят из акций ради более доходных инструментов — денежных фондов, облигаций, вкладов.
И надо иметь в виду, что фонды денежного рынка — всё же более сложный инструмент, чем вклады, предупредил экономист Андрей Бархота. Средства на депозитах страхуются на сумму до 1,4 млн рублей, тогда как вложения пайщиков в целом остаются без защиты. Помимо того, банковские продукты гарантируют высокую доходность на фиксированном отрезке времени — так, ставки по депозитам на год сейчас достигают 24%, тогда как процент по ПИФам может меняться каждый день.
Тем не менее стоимость активов денежного фонда защищена от «ухода в минус» — деньги, в отличие от ценных бумаг, не могут упасть в цене, они всегда будут нужны НКЦ для проведения операций, уточнил глава отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров. Вопрос только в скорости прироста фонда — его доходности.
Куда инвестировать на фондовом рынке в 2025 году
Тренд на популярность денежных фондов продлится, пока ключевая ставка будет высокой, а потому заемные средства останутся дорогими, заявил президент НАУФОР Алексей Тимофеев.
20 декабря ЦБ неожиданно для рынка сохранил ключевую на уровне 21%, однако эксперты допускают ее дальнейший рост вплоть до 25% в следующем году. Сам ЦБ закладывает такую вероятность в своем среднесрочном прогнозе — в 2025-м средняя величина ставки составит 17−20%.
Денежные ПИФы продолжат расти и в первой половине 2025 года, полагает Дмитрий Целищев из «Риком-Траст». Они всё так же будут перетягивать деньги инвесторов из депозитов из-за большего удобства управления активами и из фондового рынка из-за большей доходности, подчеркнул Андрей Бархота.
Со снижением ключевой, которое планируется во втором полугодии 2025-го, рост денежных фондов замедлится, но не остановится, подчеркнул Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Резкого снижения спроса на них точно не произойдет. Актуальность инструмента сохранится и при более скромной ставке, но когда она опустится ниже 10−12%, рынок начнет искать пути вложить средства с большей доходностью.