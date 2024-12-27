Монетный сбор: вложения россиян в денежные фонды выросли вчетверо

Россияне с начала 2024-го вложили в фонды денежного рынка 527 млрд рублей — это вчетверо больше, чем годом ранее, следует из данных InvestFunds. Они позволяют инвесторам зарабатывать на предоставлении рублей крупным участникам рынка в долг по ставкам, близким к ключевой. То есть это аналог вклада, но снять деньги можно в любой момент без потери доходности — при этом, в отличие от банка, сумма не страхуется. ПИФы денежного рынка сохранят свою актуальность весь 2025 год из-за относительно низких рисков при высокой доходности, так как ставка ЦБ по-прежнему будет двузначной. Какие плюсы и минусы у этого инструмента и чем он отличается от классических ПИФов — в материале «Известий».