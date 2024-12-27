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Кабмин утвердил квоты на беспошлинный вывоз зерна из Новороссии на 2025 год

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство России установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз в 2025 году — с 1 января до 31 декабря — из регионов Донбасса и Новороссии зерна, подсолнечного масла и шрота. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовых актов.

Источник: AP 2024

Согласно решению кабмина, с 1 января 2025 года квота на экспорт зерновых — пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы — из Донбасса и Новороссии составит почти 2 млн тонн. В свою очередь квота на беспошлинный вывоз подсолнечного масла и шрота установлена только для Запорожской области — 25 тыс. и 35 тыс. тонн соответственно.

Правительство устанавливает квоты на беспошлинный экспорт для поддержки производителей из Донбасса и Новороссии, чтобы они могли осуществить дополнительные поставки продукции за рубеж.