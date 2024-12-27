Кабмин утвердил квоты на беспошлинный вывоз зерна из Новороссии на 2025 год

Согласно решению кабмина, с 1 января 2025 года квота на экспорт зерновых — пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы — из Донбасса и Новороссии составит почти 2 млн тонн. В свою очередь квота на беспошлинный вывоз подсолнечного масла и шрота установлена только для Запорожской области — 25 тыс. и 35 тыс. тонн соответственно.