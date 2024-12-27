Французских богачей призвали забыть 2024 год

Для крупнейших миллиардеров Франции 2024-й стал «годом, который нужно забыть», пишет Bloomberg. По словам журналистов, такой призыв связан с тем, что совокупное состояние Бернара Арно, Франсуазы Бетанкур Мейерс и Франсуа Пино — одних из самых богатых людей в мире — упало на рекордные 70 миллиардов долларов из-за слабого спроса на предметы роскоши и политической нестабильности.