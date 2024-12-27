Эксперты допустили сжатие прибыли банков из-за проблемных кредитов

Как отмечается в обзоре, и розничное, и корпоративное кредитование в 2025 году будет находиться под давлением не столько высоких ставок, сколько регулирования — Банк России намерен ввести для участников рынка повышенные макропруденциальные надбавки по корпоративным кредитам, а также новые макропруденциальные лимиты по ипотеке и автокредитам. В этих условиях банки не будут нуждаться в заметном наращивании фондирования за счет вкладов физлиц и предлагать повышенные ставки по ним.