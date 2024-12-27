Двигатель прогрелся: летные испытания импортозамещенных SSJ-100 New пройдут в начале 2025-го

В начале 2025 года пройдут летные испытания двух самолетов SSJ-100 New с российскими двигателями ПД-8, сообщили «Известиям» в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Параллельно ведется работа по развертыванию серийного производства SSJ-100. В различной степени готовности находится порядка 20 бортов. Импортозамещенный лайнер — это фактически новый самолет, который должен постепенно вытеснить франко-российские машины с моторами SaM146. После 2026 года корпорация выйдет на объемы выпуска до 30 лайнеров в год, но именно к тому времени загруженность парков российских авиакомпаний будет критической из-за роста спроса на перевозки и выбытия иностранных бортов, говорят эксперты.