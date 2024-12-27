Доля доллара в мировых резервах обновила минимум за три десятилетия

Главным бенефициаром сокращения удельного веса доллара и франка стало евро: в третьем квартале его доля увеличилась до 20,02 процента с 19,75 процента в апреле-июне. Еще 0,23 процентного пункта в прошлом квартале прибавили валюты, не относимые к резервным. Но теперь на них приходится 4,46 процента от всех резервов. А доля иены выросла за квартал на 0,22 процентного пункта — до 5,82 процента, что стало максимальным значением с конца марта 2021 года.