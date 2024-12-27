Доля доллара в мировых резервах обновила минимум за три десятилетия

Согласно данным организации, доля американской валюты в международных резервах за июль-сентябрь сокращалась второй квартал подряд — на 0,85 процентного пункта, а за год на 1,8 процентного пункта. По итогам квартала показатель опустился до 57,4 процента — минимума с 1995 года (более ранней статистики МВФ не предоставляет).
Единственной другой валютой, продемонстрировавшей снижение в третьем квартале, стал швейцарский франк: его доля опустилась с 0,2 процента в апреле-июне до минимальных с конца 2021 года 0,17 процента.
Главным бенефициаром сокращения удельного веса доллара и франка стало евро: в третьем квартале его доля увеличилась до 20,02 процента с 19,75 процента в апреле-июне. Еще 0,23 процентного пункта в прошлом квартале прибавили валюты, не относимые к резервным. Но теперь на них приходится 4,46 процента от всех резервов. А доля иены выросла за квартал на 0,22 процентного пункта — до 5,82 процента, что стало максимальным значением с конца марта 2021 года.
Удалось развернуть тренд на снижение юаню: после сокращения его использования центробанками для хранения резервов девять кварталов подряд доля китайской валюты в июле-сентябре выросла, хотя и всего до 2,17 процента с 2,14 процента кварталом ранее.
Доля остальных резервных валют также немного увеличилась — фунта стерлингов и австралийского доллара на 0,03 процентного пункта, канадского доллара — на 0,06 процентного пункта.