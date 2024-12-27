ЦБ оценил стоимость банковских карт россиян на черном рынке

«По нашим оценкам, за текущий год стоимость дропперской карты в последние месяцы выросла в пять-шесть раз — с 5−6 тыс. до 30−40 тыс. руб., а счета дропов сейчас приходится менять сотнями и тысячами в день, банки научились быстро их блокировать», — отметил он. По его словам, такая динамика связана с тем, что ЦБ в 2024 году активизировал взаимодействие с банками по выявлению дропов, или дропперов, — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или других сомнительных операций.