Банк России повысил официальный курс доллара на 28 декабря выше ста рублей

Так, курс доллара опустили с 99,2295 рубля 27 декабря до 100,5281 рубля.
Курс евро регулятор повысил более, чем на два рубля: с 103,9416 рубля на 27 декабря до 105,9522 рубля.
При этом курс китайского юаня — напротив — Банк России снизил (хотя и очень незначительно, менее чем на три копейки) с 13,4716 рубля до 13,4434 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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