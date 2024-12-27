Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Банк России повысил официальный курс доллара на 28 декабря выше ста рублей

Регулятор опубликовал официальный курс валют на 28 декабря 2024 года.

Источник: Freepik

Так, курс доллара опустили с 99,2295 рубля 27 декабря до 100,5281 рубля.

Курс евро регулятор повысил более, чем на два рубля: с 103,9416 рубля на 27 декабря до 105,9522 рубля.

При этом курс китайского юаня — напротив — Банк России снизил (хотя и очень незначительно, менее чем на три копейки) с 13,4716 рубля до 13,4434 рубля.

Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».