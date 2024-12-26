Эксперт рассказал, кто может пострадать в борьбе с дропперством

Дроппер — это лицо, которое на свой банковский счет принимает деньги, полученные мошенническим путем, и затем переводит их на другие счета, зачастую обналичивая средства за определенное вознаграждение.
«В 2024 году около 10 млн клиентов банков перевели деньги на дропперские карты. Вероятно, в 2025 году эта тенденция не изменится. База мошеннических реквизитов — список достаточно динамичный, дропы могут перевыпускать карты. Точное число россиян, которые могут переводить деньги на дропперские карты, зависит от успешности схем атак и технологий противодействия», — отметил эксперт.
Он также уточнил, что злоумышленники могут скомпроментировать учетную запись любого пользователя устройств на Android и Windows. Вредоносное программное обеспечение работает таким образом, что обычный человек может оказаться участником мошеннической схемы и даже не знать об этом, объяснил Ермаков.
По словам эксперта, ограничение активности дропов на уровне физических лиц, может привести к тому, что аферисты станут использовать реквизиты простых граждан, устройства которых оказались скомпрометированы. С современными технологиями и вирусными программами сделать это не составит труда.
Информацию о том, что в переводы денег на дропперские карты вовлечено примерно 10 млн клиентов банков из России сообщил Банк России 25 декабря. Регулятор уточняет, что в схеме задействовано около 13% трудоспособных граждан РФ.
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