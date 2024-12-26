Эксперт рассказал, кто может пострадать в борьбе с дропперством

Тенденция, при которой примерно 10 миллионов клиентов российских банков осуществляют переводы средств на карты, оформленные на подставные лица и использующиеся мошенниками для вывода денег, ожидается также в 2025 году. Россияне, чьи данные были украдены, могут стать жертвами в борьбе с этим явлением. Таким прогнозом с «Газетой.Ru» поделился Дмитрий Ермаков, руководитель департамента защиты от мошенничества в компании F.A.C.C.T.