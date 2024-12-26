Путин исключил продление контракта по газу через Украину до конца года

По словам Путина, в настоящее время на Украине рассматривают вариант, при котором другая компания вместо НАК «Нафтогаз Украины» заключила бы с Россией контракт на транзит, который будет идти до границы под управлением «Газпрома», а по территории Украины — под контролем другой компании.