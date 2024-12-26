Праздничное дно: эксперты назвали топ-5 мошеннических схем на Новый год

Участие в новогодних лотереях и розыгрышах подарков, где для «получения приза» требуется внести небольшую предоплату или предоставить данные карты, назвали одним из наиболее используемых в этом году сценариев обмана и в МТС Банке. Там также подтвердили, что фейковые билеты на новогодние мероприятия, шоу, концерты по низким ценам входят в список самых распространенных схем в этом году. Этот вид мошенничества особенно набирает обороты, поскольку вокруг многих мероприятий ажиотаж, в первую очередь вокруг балета «Щелкунчик» в Большом театре.