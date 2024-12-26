Праздничное дно: эксперты назвали топ-5 мошеннических схем на Новый год

В топ-5 новогодних схем обмана вошли фейковые билеты, подставные розыгрыши, скидки, фиктивные услуги (например, Деда Мороза) и псевдоизменения в правилах и законодательстве, под предлогом которых у граждан выманивают данные и деньги. Об этом «Известиям» сообщили эксперты по кибербезопасности. Подобные схемы используются из года в год, но сейчас мошенники стали применять искусственный интеллект, чтобы повысить доверие и «эффективность» обмана. Как защитить себя и близких во время праздников — в материале «Известий».
Схемы обмана перед Новым годом
Одной из самых распространенных схем мошенничества в преддверии 2025 года стали фейковые призы и подарки, рассказали «Известиям» в компании по кибербезопасности Zecurion. Злоумышленники устраивают как платные розыгрыши (для участия в которых нужно внести какую-то сумму), так и бесплатные — в них у граждан выманивают данные банковской карты, якобы чтобы впоследствии перечислить приз. В том числе преступники используют нейросети, аудио- и видеодипфейки для привлечения внимания — например, делают вид, что конкурс рекламируют знаменитости.
— Под тематику новогодних праздников мошенники действительно адаптируют рассылки о каких-либо «выигрышах», связанных с Новым годом. Для получения приза предлагается пройти по ссылке, ввести все реквизиты карты или оплатить «комиссию» или «налог» на «выигрыш», — перечислили в банке «Новиком».
Другая схема — с подставными билетами на представления и мероприятия, новогодние елки, пьесы, балет, рассказали в Zecurion. Люди платят деньги на фишинговых сайтах, но в итоге не могут попасть на мероприятие.
Участие в новогодних лотереях и розыгрышах подарков, где для «получения приза» требуется внести небольшую предоплату или предоставить данные карты, назвали одним из наиболее используемых в этом году сценариев обмана и в МТС Банке. Там также подтвердили, что фейковые билеты на новогодние мероприятия, шоу, концерты по низким ценам входят в список самых распространенных схем в этом году. Этот вид мошенничества особенно набирает обороты, поскольку вокруг многих мероприятий ажиотаж, в первую очередь вокруг балета «Щелкунчик» в Большом театре.
В топ схем в этом году также входят фиктивные предпраздничные скидки, акции и распродажи, перечислили в Zecurion. Злоумышленники размещают предложения несуществующих товаров на фейковых ресурсах, для оплаты требуется ввести номер банковской карты и код подтверждения, после чего преступники получают доступ к личному кабинету.
Сейчас актуальное время для покупки подарков — в такой обстановке клиенты зачастую теряют бдительность, согласились в Почта Банке. Также в этот сценарий вписываются предложения о покупке горящих туров, добавили в МТС Банке.
Также в этом году мошенники стали часто использовать схему с фейковыми услугами — в основном речь идет о проведении праздников и развлечении детей, заказе Дедов Морозов, Снегурочек и супергероев, отметили в Zecurion. Однако могут быть и другие востребованные услуги, например уборка квартир, вывоз мусора, ремонт бытовой техники. Мошенники берут предоплату, аргументируя это большим спросом, и в противном случае отказываются от выполнения заказа.
— После получения денег злоумышленники продолжат оставаться на связи, успокаивая и собирая новые заказы. Могут также просить заранее оставить отзыв о работе, обещая скидку. Чаще всего потом они пропадают и перестают выходить на связь непосредственно перед событием, о котором договаривались, — пояснили в компании.
Наконец, также в топ-5 входит схема с псевдоизменениями в законодательстве: мошенники информируют доверчивых людей о якобы новых законах, порядке оплаты, истечении срока действия каких-либо документов. А затем требуют от жертвы что-то немедленное предпринять, «пока еще не поздно»: под этим предлогом выманивают личные и финансовые данные.
По оценке Почта Банка, в преддверии Нового года у мошенников действительно появляется дополнительный стимул для контроля «внимания» клиента — к 1 января они связывают с периодом уплаты налогов, актуализацией данных на «Госуслугах», ПФР и других ведомственных порталах, подтвердили в кредитной организации.
Кроме того, даже в новогодние праздники злоумышленники продолжат применять стандартные схемы, например звонки якобы от кредитной организации, а также взлом аккаунтов людей в мессенджерах и последующая веерная рассылка сообщений от их имени, добавили в ПСБ.
Как защититься от мошенников
— Действующие в этом году сценарии мошенников типичны для многих праздников и в наступающем году сохраняют свою популярность. Особенность сегодняшней ситуации в том, что злоумышленники активно используют искусственный интеллект. Например, с его помощью создаются дипфейки или фишинговые сайты, из-за чего схемы внушают больше доверия, — пояснил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.
За большим объемом праздничной информации людям зачастую сложно выявить обман — мошенники с каждым годом становятся всё изобретательнее и грамотно мимикрируют под представителей оригинальных брендов, сказал эксперт по наступательной безопасности CICADA8 Никита Котиков. Он согласился: широкое применение технологий искусственного интеллекта существенно усложняет ситуацию — возможность генерации аудио- и видеоматериалов в реальном времени позволяет добиться максимального уровня доверия от своих жертв.
Правила защиты себя и близких от таких мошенничеств остаются простыми: главный ключ к безопасности — это внимательность и осведомленность, отметили в МТС Банке.
— Нужно осторожно обращаться с подозрительными сообщениями и запросами информации в Сети. При входящих звонках, даже если номер совпадает с официальным, нельзя передавать личные данные или коды из СМС. Для проверки лучше перезвонить в организацию самостоятельно, — перечислили там.
В кредитной организации добавили, что также можно поставить антивирусное приложение и настроить уведомления от банка о списании средств, чтобы контролировать любое наличие несанкционированных транзакций.