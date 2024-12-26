Индекс Мосбиржи, акции «Газпрома», российская валюта: дайджест инвестора

«Если последний показатель оказывается ниже 2,5х, то менеджмент должен как минимум рекомендовать выплату в размере 50% чистой прибыли. По нашей оценке, это ₽20 на акцию», — подсчитали эксперты БКС. В брокере полагают, что шансы на выплаты дивидендов есть, несмотря на заявление Минфина о том, что в бюджете они не запланированы.