Индекс Мосбиржи, акции «Газпрома», российская валюта: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
Российский рынок акций начал торги в среду снижением. На минимуме индекс Мосбиржи опускался до 2666,38 пункта, однако затем участники рынка возобновили покупки. По итогам основной сессии индекс прибавил 1,56%, до 2732,83 пункта.
На вечерней сессии подъем котировок ускорился, отреагировав на выход данных по инфляции, рост которой показал небольшое замедление. По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 17 по 23 декабря вырос на 0,33% против 0,35% неделей ранее. Индекс IMOEX2, показывающий динамику рынка в том числе на вечерней сессии, по итогам дня достиг 2750,07 пункта, прибавив 2,2%.
Рост на российском рынке возобновился после того, как днем ранее снял техническую перекупленность, полученную в результате ралли, вызванного неожиданным решением ЦБ оставить ключевую ставку на уровне 21%.
Директор по стратегии инвестхолдинга «Финам» Ярослав Кабаков прогнозировал, что коррекция может завести индекс Мосбиржи к отметке 2650 пунктов, однако она же потом и может поддержать дальнейший рост. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер также предполагал, что падение, имевшее место 24 декабря, — это временная фиксация прибыли перед очередной волной рынка акций вверх.
Михаил Зельцер ожидает, что в четверг рынок по инерции может пойти еще выше, следующим ориентиром вверх выступает уже область 2800 пунктов. «Важно, что биржевой сентимент изменился, а долгоиграющие нисходящие технические формации дали трещину. Теперь бенчмарк уже в локальном ростовом тренде», — пишет эксперт.
По прогнозу БКС, в начале 2025 года индекс Мосбиржи может выйти в область 2800−2900 пунктов, а к концу года достичь 3500 пунктов на фоне сигналов ЦБ о замедлении кредитования, падения темпов роста инфляции и затем — в конце первого полугодия — монетарного разворота.
Акции «Газпрома»
Акции «Газпрома» продолжили в среду мощный отскок с 15-летних минимумов. По итогам торгов котировки компании прибавили 5,27%, до ₽128,11 за бумагу. А за последние четыре сессии рост составил 19,6%.
Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова объясняет опережающий рост акций «Газпрома» в первую очередь, сильной недооцененностью бумаги, при которой любая благоприятная новость вокруг эмитента стимулирует активный восстановительный рост.
Накануне зампред концерна Фамил Садыгов сообщил, что показатель EBITDA группы по итогам 2024 года составит более ₽2,8 трлн, а коэффициент чистый долг/EBITDA по итогам 2024 года сократится до 2,1х.
«Если последний показатель оказывается ниже 2,5х, то менеджмент должен как минимум рекомендовать выплату в размере 50% чистой прибыли. По нашей оценке, это ₽20 на акцию», — подсчитали эксперты БКС. В брокере полагают, что шансы на выплаты дивидендов есть, несмотря на заявление Минфина о том, что в бюджете они не запланированы.
По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, поддержку акциям «Газпрома» также оказывают рост цен на газ в Европе на фоне сокращения запасов в хранилищах, новость о сокращении компанией инвестпрограммы в 2025 году на 7% и заявление вице-премьера Александра Новака о запуске процесса разработки маршрута газопровода через Казахстан в Китай.
Позитивным драйвером для котировок корпорации стали слова Новака о готовности России продолжать поставки трубопроводного газа в ЕС даже после истечения транзитного контракта с Украиной как по новым трубопроводам, так и по украинской ГТС, пишет Наталья Мильчакова.
Российская валюта
Рубль укреплялся в течение большей части торгов в среду, 25 декабря. По итогам дня пара CNY/RUB снизилась на 1,56%, до ₽13,489 за юань.
При этом рост курса российской валюты наблюдался вопреки тому, что в среду завершился последний в уходящем году налоговый период, поэтому связанное с этим фактором дополнительное предложение иностранной валюты должно было закончиться, что обычно приводит к ослаблению рубля, пишет эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Эксперт предположил, что возможно, сохраняется весомый заказ на продажу юаней или другой инвалюты, возможно, связанный с задержкой ее поступления в страну из-за недавних санкций США против банковской системы РФ.
«Настроения банков и крупных инвесторов, которые определяют курс рубля на внебиржевой площадке, в конце года вполне уверенные, и это поддерживает российскую валюту. Геополитика и внешний фон нейтральны», — отметил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.
По оценкам «Альфа-Капитала», юань в обозримой перспективе может торговаться вблизи отметки ₽13,6, доллар — в диапазоне ₽99−101, евро — ₽103−105.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить доллары можно по ₽100,07, продать — по ₽97,04;
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽100,2, продать — по ₽99.
Самые дешевые евро:
- Ренессанс Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 107,94, продать — по 99,44;
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 107,99, продать — по 107,16.
Самые дешевые юани:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,2, продать — по ₽13,4;
- Банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽14,34, продать — по ₽13,95.
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам закрытия торгов 25 декабря.
«Лензолото». Дивиденды на каждую акцию — ₽1184. Дата выплаты — 21 января. Доходность — 6,5%.
Корпоративные события
«Сегежа»: ВОСА. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.
Другие важные события
Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Турция: ключевая ставка — 14:00 мск.
Россия: международные резервы — 16:00 мск.
США: первичные обращения за пособиями по безработице — 16:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2 732,83 (+1,56%).
Индекс РТС: 864,25 (+1,82%).