ЦБ Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку

Центральный банк Турции впервые почти за два года решил понизить ключевую ставку на 250 базисных пунктов, до 47,50% с 50%. Об этом сообщил 26 декабря регулятор в своем заявлении по итогам заседания.
Центробанк сохранял ключевую ставку на уровне 50% с марта 2024 года. А предыдущее снижение было в феврале 2023 года.
«Принято решение снизить ставку на 250 базисных пунктов — до 47,50%», — сообщил ЦБ.
Ранее регулятор провел опрос, участники которого повысили свои прогнозы по инфляции в Турции по итогам 2024 года до 45,28%. Также ожидают обменный курс на конец нынешнего года в 35,72 лиры за американский доллар (ранее прогнозировали 35,3 лиры). Прогноз курса лиры на 2025 год также изменился в большую сторону — до 43,23 лиры за доллар с 42,75 в предыдущем периоде исследования.