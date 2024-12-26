ЦБ Турции впервые почти за два года снизил ключевую ставку

Ранее регулятор провел опрос, участники которого повысили свои прогнозы по инфляции в Турции по итогам 2024 года до 45,28%. Также ожидают обменный курс на конец нынешнего года в 35,72 лиры за американский доллар (ранее прогнозировали 35,3 лиры). Прогноз курса лиры на 2025 год также изменился в большую сторону — до 43,23 лиры за доллар с 42,75 в предыдущем периоде исследования.