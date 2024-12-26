Биржевой рывок: на IPO вышло рекордное число компаний за 17 лет

В уходящем году 14 компаний вышли на IPO в России, выяснили «Известия». Это рекордный показатель за последние 17 лет — больше было в 2007-м, когда 18 компаний совершили первичное размещение акций. Из-зы высокой ключевой ставки фирмам стало затруднительно брать кредиты, поэтому они выходят на IPO для привлечения дополнительного финансирования. Чаще всего акции размещают компании сферы IT, потребрынка и фармацевтики. Впрочем, инвесторам на IPO заработать было сложно — акции падали вместе с рынком. Что будет с размещениями в следующем году — в материале «Известий».