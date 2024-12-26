Биржевой рывок: на IPO вышло рекордное число компаний за 17 лет

В уходящем году 14 компаний вышли на IPO в России, выяснили «Известия». Это рекордный показатель за последние 17 лет — больше было в 2007-м, когда 18 компаний совершили первичное размещение акций. Из-зы высокой ключевой ставки фирмам стало затруднительно брать кредиты, поэтому они выходят на IPO для привлечения дополнительного финансирования. Чаще всего акции размещают компании сферы IT, потребрынка и фармацевтики. Впрочем, инвесторам на IPO заработать было сложно — акции падали вместе с рынком. Что будет с размещениями в следующем году — в материале «Известий».
Сколько компаний вышли на IPO в России в 2024 году
В России в этом году 14 компаний провели первичное размещение акций (IPO) — 13 из них на Мосбирже и одна фирма на СПБ Бирже, выяснили «Известия». Это почти вдвое больше 2023-го — тогда на фондовый рынок вышли восемь организаций.
Показатель 2024-го — это рекорд за 17 лет, с начала мирового финансового кризиса. Например, в 2007-м на IPO на Мосбирже вышли 18 компаний, а годом позже — всего две, сообщили в пресс-службе торговой площадки.
В 2024-м на Мосбиржу, в частности, вышли разработчики ПО «Диасофт» и «Группа Аренадата», МТС Банк, гипермаркет «ВсеИнструменты.ру», производитель фармацевтических препаратов «Озон Фармацевтика» и сервис аренды автомобилей «Делимобиль». А на СПБ Бирже разместился производитель микросхем «Элемент». Четверть всех компаний, вышедших на фондовый рынок в 2024-м, представляет IT-сектор.
Впрочем, для инвесторов большинство IPO в 2024-м оказались невыгодными. Например, бумаги «Диасофта» сначала показали большой рост, а к концу года рухнули на 35%, пояснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Эксперт уточнила: больше всех после первичного размещения потеряли акции компании «Займер» — они подешевели на 43%.
Их котировки опускались вместе с рынком. Индекс Мосбиржи к концу года снизился на 11% до 2747 пунктов, а в декабре, например, он опускался еще ниже — до 2400 п.
— Тем не менее большинство акций вышедших в этом году на биржу эмитентов рухнули, показав динамику хуже рынка. Однако, несмотря на котировки, практически все компании показали в этом году вполне неплохие финансовые результаты, — считает Наталья Мильчакова.
Вместе с тем, по ее словам, были и удачные размещения — например, ценные бумаги «Аренадаты» подорожали на 28%. Выгодно участвовать в IPO в основном было частным инвесторам, которые купили бумаги на размещении и почти сразу же их продали, резюмировала эксперт.
Почему компании активно выходят на биржу
Компании стали чаще выходить на IPO в этом году, чтобы удешевить финансирование, отметил аналитик финансовых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук. В условиях высокой ключевой фирмам замедляют корпоративное кредитование, из-за того что компании не могут оплачивать такие дорогие ссуды. В октябре ЦБ поднял ключевую до рекордных 21%, при этом кредиты компаниям не выдают дешевле 27% годовых.
— Также фирмы выходят на биржу из-за закрытых рынков иностранного капитала — у них есть возможность привлекать деньги на развитие лишь внутри страны, — считает директор по работе с клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Петров.
Ранее многие компании выходили на IPO на иностранных биржах. Также фирмы часто прибегали к двойному листингу — когда ценные бумаги одной компании котируются на нескольких фондовых площадках.
Публичность для многих компаний позволяет нанять новых сотрудников. Появляется возможность запускать мотивационные программы (например, сотрудникам выдают акции) и искать новых клиентов — преимущественно в секторе IT, считает Андрей Петров.
Интерес у крупных и средних компаний этого сектора к первичному публичному размещению акций обусловлена тем, что перед российской IT-индустрией сейчас открыта возможность импортозамещения иностранной высокотехнологичной продукции, полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
— Многие иностранные конкуренты из России ушли, отказались поставлять продукты или продолжать их обслуживание. Сейчас у российских эмитентов IT-сектора есть хороший шанс увеличить долю рынка, доходы, рентабельность бизнеса и в конечном счете свою рыночную стоимость, — пояснила эксперт.
Снижаются и бюрократические барьеры — компаниям стало легче выходить на биржу. Подтверждается это тем, что на этот шаг идут совсем небольшие компании: девелопер «АПРИ» или производитель упаковки для молочной продукции «Ламбумиз», уверен Андрей Петров из «БКС Мир инвестиций». Их присутствие на фондовом рынке ранее представить было достаточно сложно.
Как заработать на IPO
Высокая процентная ставка снижает спрос инвесторов на акции, добавил Андрей Петров. Сейчас многие из них предпочитают хранить деньги на банковских депозитах вместо вложений в фондовый рынок, пока проценты по вкладам высоки, уверена Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
— Участие в первичном выпуске акций — достаточно рискованный шаг, консервативные инвесторы чаще обращают внимание на размещения облигаций высоконадежных эмитентов, — отметила она.
По ее словам, если государство будет создавать условия для того, чтобы частные инвесторы торговали на бирже, а не просто держали бумаги в расчете на дивиденды, это может повысить ликвидность.
Впрочем, по словам Андрея Стратичука из «Газпромбанк Инвестиции», в условиях высоких процентных ставок в 2025-м компании будут продолжать привлекать собственный капитал через IPO, если у инвесторов будет спрос. При этом на заинтересованность последних повлияет макроэкономическая ситуация в целом.
Что будет с фондовым рынком в 2025 году
Развитие фондового рынка поддерживают власти. Еще в феврале 2024-го президент Владимир Путин поручил ускорить запуск особого режима IPO для высокотехнологичных российских компаний в приоритетных отраслях и удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 году — она должна увеличиться по сравнению с нынешним уровнем и составить 66% от ВВП.
Кроме того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике 20 декабря заявила, что видит большой потенциал для роста фондового рынка за счет IPO.
Ранее в Минфине ожидали, что с 2025-го по 2030-й на биржу будут выходить около 20 компаний в год. А замминистра ведомства Иван Чебесков уточнил: порядка семи госкомпаний уже отобрали для первичного размещения акций.
Впрочем, как рассказали «Известиям» в пресс-службе Мосбиржи, число первичных публичных размещений акций в следующем году зависит от того, как эмитенты будут планировать свою деятельность. Там уточнили: площадка видит свою задачу в помощи компаниям с выходом на биржу — она взаимодействует на каждом этапе процесса подготовки к IPO.